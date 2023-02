Imperia: Servizio Civile, termine ultimo per presentazione domande posticipato al 20 febbraio alle ore 14

‘Intrecci: Giustizia e Comunità’: ecco il progetto di ‘Servizio Civile’ negli uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia (Dipartimento Giustizia minorile e di Comunità-Ministero della Giustizia) di Imperia.

Di cosa si occupa l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna? Sono dislocati su tutto il territorio nazionale e dipendono dal Ministero della Giustizia, nello specifico dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC). Si occupano delle cosiddette ‘Misure di Comunità’ (l’approfondimento QUI) e svolgono quindi su richiesta dei Tribunali e degli Uffici di Sorveglianza le indagini socio-familiari, le attività di osservazione per la concessione delle misure alternative alla detenzione e propongono all’autorità giudiziaria il programma di trattamento da svolgere durante l’esecuzione delle misure per gli autori di reato adulti.

L’Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna si trova a Imperia, in viale Matteotti 50, ed ha competenza su tutta la provincia. Il progetto ‘Intrecci: Giustizia e Comunità’ dell’Interdistretto del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria con il servizio civile, in questo contesto rappresenta un’importante occasione di formazione e crescita personale per i giovani, anche per entrare nel mondo giustizia con una prospettiva libera da pregiudizi.

Presso L’UEPE di Imperia sono disponibili due posti per il Servizio Civile Universale (QUI) e il progetto nasce con l’intento di offrire un maggiore supporto nel reinserimento sociale e nella responsabilizzazione degli autori di reato, ponendosi tre obiettivi principali:

- consolidare i servizi di accoglienza e gli sportelli decentrati e sperimentare nuove forme di comunicazione;

- migliorare i contenuti dei programmi delle ‘Messe alla Prova’, dei Lavori di Pubblica Utilità e delle sanzioni sostitutive (QUI);

- trovare nuove collaborazioni con le associazioni del terzo settore e gli Enti pubblici.

Il servizio prevede un impegno di 25 ore settimanali (per 5 giorni alla settimana) per 12 mesi (incluso un percorso di formazione generale e specifica). Ai volontari selezionati vengono garantiti: un contributo mensile di 444,30 Euro, la copertura assicurativa e l'attestato nNazionale di fine servizio.

Possono presentare domanda tutti i giovani dai 18 ai 28 anni (è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un solo progetto). La presentazione delle domande di servizio civile dovrà pervenire entro il 20 febbraio alle ore 14.00, utilizzando la piattaforma Domanda On Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone al seguente indirizzo. Per informazioni: Ulepe Imperia, referente del progetto Virgina Rovelli, al numero 0183/509818 o alla mail virginia.rovelli@giustizia.it.