Il progetto “Ciclovia Bicknell” e il relativo marchio diventano di esclusiva proprietà del comune di Bordighera

L'intero progetto denominato “Ciclovia Bicknell - sulle Tracce di Clarence Bicknell” e il relativo marchio approvato diverranno prodotti di esclusiva proprietà del comune di Bordighera, che ne acquisisce così i diritti di utilizzo istituzionali e commerciali.

La Giunta comunale ha, infatti, approvato la proposta grafica del marchio “Ciclovia Bicknell”, presentata dalla Tourist Comm Service con sede a Imperia agli atti dell’ufficio turismo specificando le necessità di inserire le parole “Città di Bordighera” ovvero la dicitura “Progetto – Città di Bordighera”.

Ha deliberato, inoltre, l’autorizzazione alla registrazione del percorso turistico “Ciclovia Bicknell” per attività outdoor a Bordighera demandando alla Tourist Comm Service tutti gli adempimenti necessari per la procedura di deposito del marchio “Ciclovia Bicknell” presso la Camera di Commercio Riviere in Liguria con oneri dei diritti camerali, imposta di bollo e tassa di concessione governativa a carico del comune bordigotto quantificati presuntivamente a 200,00 euro da imputare sul capitolo 2560.11.2 “Marketing turistico – fiere”, prevedendo, inoltre, che venga consegnato all’ufficio turismo il file vettoriale del logo per la promozione del percorso turistico attraverso i propri canali.