Bilancio per Casa Sanremo, Russolillo "Quando c'è un'idea forte niente la può fermare"

Un’edizione di Casa Sanremo - Banca Ifis da record quella che si è appena conclusa. La macchina è tornata in funzione a pieno regime proponendo numerosi eventi, showcase, conferenze, presentazioni e trasmissioni tv. Vincenzo Russolillo, ideatore e patron, la racconta così: "È stata un’edizione straordinaria. Abbiamo mantenuto l’evoluzione digitale che abbiamo forzatamente ereditato dalla pandemia e contestualmente abbiamo aperto di nuovo alle persone, ai professionisti del settore, agli artisti. Un equilibrio direi ideale. Per fortuna già da oggi possiamo immaginare e programmare la prossima edizione, come siamo abituati a fare".

"La difficoltà di quest’anno di avere avuto il Palafiori a poco più di due settimane dall’evento ci ha insegnato che quando c’è un’idea forte e consolidata, anche le condizioni più avverse non bastano a fermarla. - prosegue Russolillo - Avere un anno di progettualità però ci consentirà di curare ogni dettaglio e apportare ancora evoluzioni. Grazie, come sempre, alla grande squadra Gruppo Eventi per aver realizzato un miracolo, anche con Tra palco e città, prodotto per Rai Pubblicità, che ha consentito di vivere il Festival in maniera totale e diffusa".

L’Area Hospitality del Festival, giunta alla sua sedicesima edizione, si è confermata il cuore pulsante della settimana sanremese, realizzando quella che gli organizzatori hanno definito una “city experience”. Si è visto da subito, con l’inaugurazione del 5 febbraio, quando a tagliare il nastro erano presenti, accanto al Patron, anche Amadeus, il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, il vice Presidente della Regione Liguria Alessandro Piana, l’Assessore Marco Scajola, il senatore Gianni Berrino e il Direttore Intrattenimento Prime Time di Rai Stefano Coletta.

Dal 5 all’11 febbraio i cantanti in gara hanno portato i propri saluti apponendo l’ormai classica firma sul “Casa Sanremo Wall” e tanti sono stati i personaggi della musica e dello spettacolo che hanno preso parte agli eventi organizzati all’interno del Palafiori. Ottimo il riscontro per le trasmissioni di punta della programmazione quotidiana di TWeb-Casa Sanremo. “L’Italia in Vetrina”, condotta da Veronica Maya, il format di approfondimento sulle ricchezze del territorio italiano, ha visto protagonisti i territori e le Regioni presenti: le Dolomiti Bellunesi, cui è stata intitolata la Club House al secondo piano del Palafiori, la Sardegna, da cui ha preso nome il Roof, la Calabria, la Basilicata, la Puglia e la Campania. “Buongiorno Sanremo”, lo speciale di attualità e approfondimento condotto da Carolina Rey, ha ospitato in studio Loris Capirossi, Enrico Melozzi, il Direttore Rai Canone Roberto Ferrara, Sergio Cerruti, Miriana Trevisan, Franco Fasano, Gianluca Mech, Elisa D’Ospina, Clio Zammatteo - nota come Clio Make Up, Daria Luppino, Claudio Guerrini, Marzia Roncacci.



Grandissimo successo anche per il neonato format "Di Bocca in Bocca", il programma di Riccardo Bocca e Duccio Forzano. In 6 puntate, in onda tutti i giorni per un’ora dalle 12.30 e l’ultima subito dopo la serata finale, tanti ospiti hanno affiancato Riccardo Bocca nel commento irriverente del Festival: Dario Salvatori, Vince Tempera, Beatrice Dondi, Anna Bisogno, Federico Palmaroli “Osho”, Roberto Bertoni, Nicholas Vitaliano, Enrica Bonaccorti, Rita Pavone, Franco Simone, Paola Folli, Simona Vanni, Veronica Maya, Matilde Montanari, Marco Celada, Federico Cecchin, Nicola Santini, i Jalisse, la redazione di Lercio, il duo Nuzzo e Di Biase, Lino Guanciale. A sorpresa, una sigla improvvisata dai Cugini di Campagna e un messaggio di Fiorello. Di Bocca in Bocca, scritto dallo stesso Bocca con Roberta Maggio, esperta di comunicazione, e Anna Bisogno, docente di televisione all’università Mercatorum, con la regia di Marco Fiata, si può rivedere - così come tutte le altre trasmissioni e gli speciali – sull’app e sul canale YouTube di Casa Sanremo.

Momenti di riflessione culturale in occasione di “Casa Sanremo Writers”, la vetrina per scrittori e case editrici che ha proposto presentazioni di libri, readings e incontri con gli autori. Nella giornata di chiusura il protagonista è stato Lino Guanciale che, dopo aver presentato il suo recente lavoro “Inchiostro Edizione Illustrata”, in occasione della Masterclass ha dichiarato che «avere confidenza con la lettura aiuta ad avere più confidenza con il parlare in pubblico. Aiuta a sapersi esprimere con meno ansia davanti a delle persone… Se con la cultura non si mangia comunque con la cultura si possono giocare bene delle carte sulle sfide più complicate del nostro tempo».

Presenze fisse e di grandissimo richiamo, due fra le realtà più conosciute, discusse e apprezzate dal web e dai social: Federico Palmaroli, autore e ideatore della pagina “Le più belle frasi di Osho” e la redazione del collettivo satirico “Lercio – lo sporco che fa notizia”.

Momento istituzionale di grande rilievo è stato il lancio della campagna “La priorità sei tu” per la prevenzione dei tumori, la promozione di stili di vita sani e corretti e degli screening oncologici gratuiti del Servizio Sanitario Nazionale. L’evento è stato condotto da Marco Liorni e ha visto la presenza fra gli altri del Ministro della Salute Orazio Schillaci e di Amadeus, intervenuto al fianco del Ministro portando la propria testimonianza.

La Regione Liguria ha organizzato nella Lounge il Galà dei Fiori, un evento che ha reso omaggio al lavoro e all’impegno dei floricoltori locali e ai fiori della Liguria, eccellenza assoluta del territorio. Hanno presenziato il Presidente della Regione Giovanni Toti, il Vicepresidente Alessandro Piana, gli assessori regionali Angelo Gratarola, Giacomo Giampedrone, Marco Scajola, Augusto Sartori, Simona Ferro, oltre all’onorevole Ilaria Cavo, al senatore Gianni Berrino e al sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

Rinnovato anche per quest’anno il sostegno al sociale e all’associazionismo con eventi in collaborazione con Musica contro le Mafie, Save The Children e Unicef oltre alla striscia quotidiana sulla divulgazione, dedicata alle scuole, sull’uso responsabile di internet a cura della Polizia di Stato.

All’interno del Cinema Centrale – intitolato per l’occasione a Vittorio De Scalzi – ha trovato spazio il mondo della finanza con “Casa Sanremo Invest” ideato da MoneyViz: un momento in cui esperti nel campo hanno approfondito il tema della blockchain e delle nuove tecnologie, dai bitcoin al metaverso agli NFT.

Non poteva infine mancare un occhio alla sostenibilità: grazie alla sinergia con 4Elements AssociAction ed Event Green e all’utilizzo dell’algoritmo e software EGEV, Casa Sanremo - Banca Ifis ha avuto un impatto ambientale positivo.