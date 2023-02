A Sanremo la conferenza annuale del Laboratorio per l’Educazione che Ispira la Pace: tra didattica ludica e educazione alla pace

Il 21 e 22 febbraio si svolgerà a Sanremo, presso la sede di Villa Ormond, la conferenza annuale del Laboratorio Internazionale per l’Educazione che Ispira la Pace, associazione promossa dall’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario e dal Comune di Sanremo insieme a diverse altre istituzioni europee, tra cui la Marie e l’Université Université Côte d'Azur di Nizza, il Forum des Régions Européennes pour la Recherche, l'Éducation et la Formation di Lione, l’Università di Modena e Reggio Emilia, la Fondazione per le Scienze Religiose di Bologna e il Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza.

Si tratta della seconda edizione dell’evento che quest’anno affronterà il tema “Inspiring Peace in Times of War. Citizenship education and peace education: between practices and policies”.