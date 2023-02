Sanremo: parcheggio della nuova stazione, l'appello di un cittadino per gli abbonamenti onerosi e non regolamentati

"Buongiorno Direttore,

mi rivolgo ancora a Lei, e alla pregiatissima testata che dirige, per sottoporle nuovamente la storia ‘senza fine’ del Parcheggio Nuova Stazione.

Il Comune di Sanremo (Ufficio Viabilità) ha bloccato i rinnovi e i nuovi abbonamenti annuali perché i VV.FF non hanno ancora fornito le certificazioni necessarie alla riapertura globale del parcheggio. Attualmente i posti autorizzati al parcheggio sono ridotti a 50 (dei credo 200 disponibili prima degli interventi di manutenzione effettuati l’anno scorso).

Senza soffermarmi ancora sull’importanza di avere un parcheggio ‘ingresso Sanremo via strada e ferrovia’ pienamente efficiente voglio portare all’attenzione del Comune, seppure non direttamente coinvolto nella vicenda per via di altra Amministrazione che deve fornire le necessarie autorizzazioni, di trovare soluzioni alternative per gli abbonati annuali che utilizzano da anni la struttura che non siano i più onerosi abbonamenti mensili da 70 euro.

Inoltre sarebbe auspicabile da parte dell’ Ufficio Comunale preposto una maggiore informazione agli utenti che utilizzano la struttura di questa problematica (all’atto della domanda vengono forniti numero cellulare e e mail proprio per eventuali comunicazioni) per evitare che gli stessi, a pochi giorni dallo scadere dell’abbonamento annuale, vengano a scoprire dagli operatori della cassa del Palafiori che l’abbonamento annuale in scadenza è stato bloccato e non si ha al momento alcuna previsione del ritorno alla normalità.

Ivano Mancini".