Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 17 a domenica 19 febbraio in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 17 FEBBRAIO



SANREMO



16.00. Per l’Unitre, conferenza di Loretta Marchi dal titolo ‘Italo Calvino, la scienza in famiglia e il caso della formica argentina’. Sala consiliare Museo Civico (più info)



16.30. Conferenza con proiezione di immagini dal titolo ‘Il segreto del bosco vecchio’ a cura di Alessandro Chiabra, studioso della storia e delle tradizioni del territorio. Interviene Marco Macchi, guida turistica e membro dell’Associazione per la tutela dei castagneti di Castelvittorio. Sala Punto d’incontro Coop, ingresso adiacente punto vendita di C.so Matuzia, partecipazione libera



17.30. Incontro dal titolo ‘Palestina: figli di un diritto minore’ con interventi di Susanna Bernoldi, coordinatrice di Aifo Imperia, tornata di recente dalla Palestina dopo le esperienze del 2018 e del 2021 e il compagno di viaggio ed attivista, Valerio Romano. Circolo Acli, Via G. Vesco nei pressi della pista ciclopedonale

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.30. Unitrè: incontro con don Jano Russo sul rapporto tra musica e sentimenti, spaziando tra inquietudine, stupore e gioia. Sala eventi Coop di via XXV Aprile

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



18.30. Per ‘Sorseggi d’Autore’, lo scrittore Bruno Morchio presenta il suo nuovo libro ‘La fine è ignota’, Rizzoli (aperitivo + copia del libro autografata 25 euro). Bar Con Sapore Conad di Imperia galleria Isnardi ad Oneglia, prenotazioni al 339 2877093

VENTIMIGLIA



21.00. ‘Mi chiamo Luigi’: spettacolo sulla vita in musica di Luigi Tenco con Vito Schirone e Giorgio Vignali. Teatro Comunale (info e acquisto biglietti a questo link)

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica ’Autunno a Bussana Vecchia’ di Salvatore Russo. Sede dell'U.C.D /Anpi in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 26 febbraio

15.30. Per la rassegna letteraria ‘Equi…libri’, Tommaso Stefanachi presenta ‘Telempatia intensiva’. Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)



SANTO STEFANO AL MARE

10.00. Carnival race o Regata di Carnevale (gara velica). Specchio d’acqueo antistante Marina degli Aregai, fino al 19 febbraio (più info)

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)



ENTROTERRA

MOLINI DI TRIORA

19.30. ‘Agriteatro’: rassegna teatrale con compagnie della Provincia di Imperia, basso Piemonte e Marche con abbinamento di un piatto della tradizione delle Alpi Liguri. ‘Oltre. Elogio dell’andare, senza frontiere’ di e con Daniel Delministro del Teatro dell’Attrito (Imperia)). Agriturismo ‘La fontana dell’Olmo, Via Regina Margherita ad Agaggio Inferiore, info 349 7895886 (più info)

FRANCIA

NICE



20.30. Per il Carnevale di Nizza, Lou Queernaval: primo carnevale gay in Francia. Place Masséna (i dettagli a questo link)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

SABATO 18 FEBBRAIO



SANREMO



15.00-18.00. La scrittrice Elena Conforti incontra il pubblico e firma le copie del suo libro ‘Sotto vero nome’. Libreria Ubik in via Roma 91



17.00. ‘Sonorità drammatiche e rullo di timpani’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Congyu Wang al pianoforte. In programma musiche di Mozart e Haydn. Sala Privata del Casinò (più info)



17.00. Concerto dell'OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza con brani di Arlen, Mancini, Brahms, Mascagni, Morricone, Piazzolla, Massenet, Albinoni, Elgar, Cebic, Mihovilic, Beethoven, Albinoni, Vivaldi. Apre il duo formato da Marika Mela (piano) e Volodymyr Baran, già primo violino dell'Orchestra Sinfonica della Cina. Chiesa Luterana di Sanremo, via Garibaldi 37, ingresso libero fino ad esaurimento posti



18.00. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di sabato), il regista e sceneggiatore Enrico Vanzina presenta il suo nuovo libro 'Il cadavere del canal Grande’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti



23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



14.30. ‘La Fattoria’: carnevale dei Bambini organizzato dal Circolo Borgo Fondura con gonfiabili e con otto postazioni per giochi di abilità ed astuzia, per giungere al termine e ricevere i gadget di partecipazione + lotteria con un ricco montepremi. Campo dell’Oratorio al Santuario San Giuseppe a Borgo Fondura in Piazza Monsignor Marello

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA

9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)



16.00. Per la Festa di San Valentino, appuntamento con la poesia d'amore: il ventimigliese Nicola Muratore dialoga con Pia Viale dell'Associazione culturale ‘A Cria’ di Vallebona sul libro ‘I latrati del lupo’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41



VALLECROSIA



15.00. Grande Festa di Carnevale con giochi di abilità e non solo, pentolaccia, musica, animazione + premiazione della maschera più bella + pop corn, zucchero filato ecc. Oratorio Don Bosco

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



17.00-19.00. Mostra fotografica ’Autunno a Bussana Vecchia’ di Salvatore Russo. Sede dell'U.C.D /Anpi in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 26 febbraio



OSPEDALETTI



8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, Collezionismo e modernariato a cura di Eventi Free e Antico Doc. Corso Regina Margherita

12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)

14.30. ‘Carnevale ad Ospedaletti’: animazione con gli artisti di ‘FEM Spettacoli’ + Baby Dance + Esibizioni di trampolieri, giocolieri e artisti vari + Sfilata itinerante per le vie del centro + Battaglia di coriandoli + Sfilata mascherine + Conclusione in Piazza Europa con Pentolaccia + Merenda a cura dell'Ass. ‘U Descu Spiaretè’. Piazza Europa e vie cittadine

TAGGIA ARMA

17.30. Cerimonia di premiazione della 29esima edizione del Premio di Poesia Inedita ‘Ossi di Seppia’. Villa Boselli ad Arma

SANTO STEFANO AL MARE

10.00. Carnival race o Regata di Carnevale (gara velica). Specchio d’acqueo antistante Marina degli Aregai, fino al 19 febbraio (più info)



14.00. Gran Festa di Carnevale lungo le vie del centro cittadino, con vari punti di intrattenimento.

DIANO MARINA

17.00. Carnevaliamo taglio del nastro della 54 edizione del Carnevale Dianese in Piazza del Comune. Dalle 17.30 alle 22.00 festa con musica e gruppi nell’isola pedonale con un carro allegorico rappresentante la Mascotte 'Sciaratto'

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

21.00. Per la 3ª edizione di ‘Autunno/Inverno’, rassegna della Fita dedicata al teatro amatoriale imperiese: commedia messa in scena dalla Compagnia Riemughe Surve (Montalto) dal titolo ‘Mi a son che ti sai che mi a son’. Teatro Concordia, ingresso ad offerta libera, info e prenotazioni 328 3043741 (più info)

FRANCIA

MENTON



15.00. Per la Fête du Citron 2023, Spettacolo ‘Pink Floyd, Dark Side’ al Palazzo dell’Europa (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



14.30. Per il Carnevale di Nizza, battaglia di fiori in Place Masséna (i dettagli a questo link)

20.30. Per il Carnevale di Nizza, corso carnevalesco illuminato. Place Masséna (i dettagli a questo link)





DOMENICA 19 FEBBRAIO

SANREMO

18.00. ‘Anna C.’ (monologo finale) con Mari´Therese Maillet: spettacolo per la regia di Enzo Mazzullo. Floriseum Museo del Fiore, ingresso libero

19.30. Super Karaoke animato da Alex Penna: fino a mezzanotte ci si potrà esibire sulle più belle canzoni italiane e internazionali con un impianto audio e luci da jam session e 7 mega schermi a disposizione del pubblico per intonare i brani. Mamely di via Gioberti 37



IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA



14.30. Per il progetto ‘Cammino nella Storia’, presentazione del nuovo Personaggio legato alle tradizioni locali, che in questa occasione sarà vestito con un abito attinente al carnevale + musica & dolci + possibilità di visitare all'interno della ‘Sala delle Volte’, l'esposizione di abiti storici affiancati da oggettistica a tema. Piazzetta del Canto

14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507 (più info)

BORDIGHERA



9.00-17.00. 1° prova Trofeo Mario Ferrero e campionato regionale ligure minienduro. Spiaggia Pennoni (più info)

12.00. Inaugurazione di un dipinto raffigurante due donne, una occidentale e una iraniana, dal titolo ‘Donne tra due realtà’ delle autrici Antonella Cotta e Delia De Agostini, in arte DeliAnto. Antina del vicolo fiancheggiante la chiesa che conduce in Piazza del Popolo



14.30. ‘Carnevale in maschera’: pomeriggio di vero divertimento con baby dance, truccabimbi, spettacoli di strada ed altre sorprese. Dalle 18.30, musica per tutti con ‘Quel Trio Là’, band che accompagnerà l’ora dell’aperitivo. Corso Italia chiuso al traffico



15.00. Conferenza ‘Le armi e la pace’ con presentazione del libro ‘Tempo (quasi) scaduto: come l’industria delle armi sta portando l’umanità all’autodistruzione’ del prof. Massimo Rubboli. Introduce il pastore Jonathan Terino. Tempio valdese, via Vittorio Veneto



17.00-19.00. Mostra fotografica ’Autunno a Bussana Vecchia’ di Salvatore Russo. Sede dell'U.C.D /Anpi in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 26 febbraio

18.00. Per la rassegna ‘Fughe di teatro... e di umorismo’, spettacolo teatrale ‘Il sequestro’ del drammaturgo spagnolo Fran Nortes con Roberto Ciufoli e Nino Formicola (20 euro). Teatro del Palazzo del parco, info e prenotazioni 0184 544633

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)

TAGGIA



8.00-19.00. Fiera di San Benedetto: più di 160 banchi dalla Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana. Vie del centro storico



8.30. Escursione alla scoperta dei ‘piloni’ dell’Alpe di Baudo (anello panoramico) accompagnati dalla guida AIGAE Piccone Antonella (10 euro) Ritrovo ad Arma di Taggia. Info e prenotazioni al 391 1042608

SANTO STEFANO AL MARE

10.00. Carnival race o Regata di Carnevale (gara velica). Specchio d’acqueo antistante Marina degli Aregai (più info)

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)



ENTROTERRA

APRICALE

10.00. Mercatino artigianale in piazza Vittorio Emanuele (ogni terza domenica del mese). Dalle 14.30, piccola festa di carnevale con giochi per i bambini e premiazione per la maschera più originale



CAMPOROSSO



9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante’ in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)



14.30. L’associazione Scuola di Pace consegna ad una giovane studentessa iraniana il premio ‘Testimone di Pace 2023’, consistente in 4.000 euro, che verranno impiegati per finanziare una Borsa di Studio. Il Gruppo P.E.N.E.L.O.P.E. conduce l'intervista alla giovane premiata sull'attuale condizione politico-sociale del suo popolo. Momenti poetici e musicali arricchiscono l'incontro. Centro Falcone



FRANCIA

MONACO

15.00. ‘Andrea Chénier’ di Umberto Giordano: dramma storico in 4 atti. Direzione musicale Marco Armiliato, Direzione scenica Pierfranco Maestrini. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)



MENTON



14.30. Per la Fête du Citron 2023, sfilata dei Frutti d’Oro. Promenade du Soleil (più info)





