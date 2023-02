Target: Inside SRL, tutte le soluzioni di cui un’azienda ha bisogno

L’azienda Inside SRL nasce nel 1996 dalla passione per l’elettronica e l’informatica di Angelo Gaspa e Walter Martini.

Inizialmente Inside nasce per dare supporto e assistenza tecnica e informatica alle varie aziende per riparare le apparecchiature, oggi conta quattordici dipendenti che soddisfano ogni tipo di esigenza.

L’azienda è specializzata in assistenza tecnica e in riparazione dei PC ma si occupa anche della disinfestazione dei virus, dell’installazione di sistemi operativi e di realizzare impianti avanzati di videosorveglianza per ogni destinazione d’uso. Nel tempo è subentrata anche la vendita di stampanti, fotocopiatrici e tutto ciò che fa parte dell’arredo come sedie, scrivanie e pareti divisorie che rendono l’ufficio più piacevole ed accogliente.

L’azienda si occupa inoltre di fiscalità, programmi per la ristorazione e per la gestione degli alberghi. I titolari confezionano dei piccoli programmi fatti su misura, realizzano impianti WIFI professionali dedicati a tutte quelle attività che necessitano di fornire ai clienti un servizio funzionale, rapido e di qualità superiore.

Un altro punto di forza di Inside SRL è sicuramente il Digital Signage, ovvero degli schermi elettronici o videoproiettori appositamente installati in una vetrina, in una sale d’aspetto, nell’atrio di un’attività commerciale. Queste apparecchiature permettono di pubblicizzare un’azienda e i rispettivi prodotti e servizi, di fornire delle informative di vario genere aggiornate in tempo reale tramite internet e di accogliere e intrattenere il visitatore.

L’informatica apre per il futuro orizzonti molto ampi, Inside offre da sempre un servizio professionale, svolto garantendo il miglior rapporto costi/benefici, tutte le richieste di assistenza vengono esaminate quanto più celermente possibile.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)

