Pallavolo: sconfitta della Vtat Corradini Arma Taggia nel derby esterno contro la Nlp Sanremo

Turno di campionato sfavorevole al Vtat Corradini Home in serie D, che in casa della Nuova lega Sanremo esce sconfitta 3-2 complice anche problemi fisici di alcune giocatrici che hanno dovuto dare forfait.

Una partita comunque sempre giocata punto a punto dalle ragazze in campo che offrono sempre un bello spettacolo ai numerosi tifosi sugli spalti. Per il Volley team Arma Taggia un punto per smuovere la classifica e, nota positiva, l’esordio in serie D della giovane Sara Stanghellini (frutto della collaborazione con la Scuola di pallavolo Mazzucchelli Sanremo che da anni unisce le due società), militante nella seconda divisione e in under 18 con l'Edilizia Crescente.

Prossimo appuntamento per le armesi della serie maggiore, il 4 marzo in quel di Albisola.

Intanto anche le giovani dell'under 13 young sono scese in campo a Levà contro le pari età del Caramagna Imperia volley e si sono aggiudicate i tre punti in palio. Prossimo appuntamento per loro sabato mattina a Savona. Infine sabato ore 16.30 sul parquet di Taggia si gioca il match under 18 tra Arma Mazzu e Imperia Volley.