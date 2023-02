Imperia, via libera della giunta alla proroga fino al 30 settembre 2023 dei dehors senza autorizzazione paesaggistica per bar e ristoranti

La giunta comunale, nella riunione di stamattina, ha prorogato su richiesta delle associazioni di categoria la durata del estensione "covid" del 50 per cento dei dehors per bar e ristoranti al 30 settembre 2023, per cercare di mitigare i rincari energia e i danni provocati dal post pandemia.

L'assessore al Commercio Gianmarco Oneglio dichiara: "Misura fortemente voluta dal sindaco Claudio Scajola per aiutare le attività commerciali in questo momento di difficoltà dovuta ai rincari energetici e delle materie prime"