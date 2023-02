Parte la nuova stagione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo tra musica, arte e iniziative speciali

Si conclude una settimana eccezionale per la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. Anche quest’anno l’orchestra si è distinta sul palco dell’Ariston e ha raccolto apprezzamenti da più parti: artisti, addetti ai lavori, pubblico e istituzioni. Tra tutti si riportano le parole di Marco Mengoni che in diverse occasioni ha ricordato che uno degli elementi che più ha apprezzato del Festival è stata l’Orchestra. “I professori per me sono stati fondamentali, avevano una carica e un’energia incredibili”, ha dichiarato domenica a “Che Tempo Che Fa".

Venerdì invece era stato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a rilasciare dichiarazioni di apprezzamento riprese da tutta la stampa nazionale: “La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo è un’eccellenza della Liguria, è la vera protagonista del Festival e porta alto il nome della nostra terra in Italia e nel mondo” . A ulteriore riprova dell’apprezzamento è arrivata anche la notizia ufficiale dell'anticipata riconferma dell’Orchestra sul palco dell’Ariston anche per l’edizione del prossimo anno. Il sindaco Alberto Biancheri, oltre ai ringraziamenti personali e privati, ha voluto pubblicare una foto sui suoi profili social con i professori ricordando che “la nostra Orchestra Sinfonica da vent'anni è parte essenziale del Festival di Sanremo”.

I canali social sono stati scelti anche dall’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi che in un video pubblicato sul profilo ufficiale Instagram della Regione Liguria, a fianco del primo violino Franco Invidia, ha inviato i suoi ringraziamenti a tutti i professori impegnati all’Ariston: “Avete portato in alto il nome di Sanremo e siete stati parte integrante di un Festival eccezionale come questo. Grazie!”.

Questo sarà un Festival da ricordare anche per Area Sanremo, il concorso organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che permette a quattro artisti “indipendenti” under 30 di accedere direttamente alla serata finale di Sanremo Giovani e da qui avere la possibilità di conquistare uno dei posti per il Festival riservati dal direttore artistico ai talenti emergenti, concorrendo direttamente tra i big. Un’impresa da sogno che quest’anno è riuscita ai Colla Zio, giovane band milanese che ha partecipato alle selezioni di Area Sanremo lo scorso novembre e che è arrivata al palco dell’Ariston con il brano "Non Mi Va". La scorsa settimana la band ha vinto il Premio Enzo Jannacci Nuovo Imaie e si è classificata al ventesimo posto nella classifica finale del 73/o Festival di Sanremo. Il miglior piazzamento tra i sei esordienti in gara.

Grandi soddisfazioni anche per i finalisti di Area Sanremo 2022 e alcuni giovani talenti liguri che hanno partecipato alle precedenti edizioni della manifestazione, che si sono esibiti sul grande SUZUKI STAGE a pochi passi dall’Ariston. Da martedì a sabato, sono stati sei gli appuntamenti nel corso dei quali hanno potuto presentare al pubblico di piazza Colombo i propri inediti e alcune interpretazioni di brani di artisti italiani e internazionali.

Archiviate le emozioni della settimana del Festival, l’Orchestra Sinfonica è pronta a ripartire con la nuova stagione al Teatro del Casinò. Quattro mesi di appuntamenti settimanali con concerti e iniziative speciali. Il primo appuntamento sabato prossimo alle 17 presso la Sala Privata del Casinò con “Sonorità drammatiche e rullo di timpani”. Il programma prevede l’esecuzione del concerto in re minore K. 466 per pianoforte e orchestra scritto da Wolfgang Amadeus Mozart nel febbraio 1785 a Vienna per un concerto benefico. A seguire la Sinfonia n. 103 in Mi bemolle maggiore una delle più lunghe, complesse ed amate di Franz Joseph Haydn, eseguita il 2 marzo 1795 al King’s Theatre di Londra con il compositore al clavicembalo. Il concerto sarà diretto dal M° Giancarlo De Lorenzo e vedrà la partecipazione del giovane pianista di fama internazionale Congyu Wang.

Questa settimana partirà anche l’iniziativa speciale “Prendi posto al centro della musica”. Tramite un form accessibile dal sito www.sinfonicasanremo.it sarà possibile prenotare un posto per assistere al concerto da una posizione insolita e davvero speciale: sul palco, in mezzo all'orchestra.

Il link della pagina di prenotazione sarà inviato nei prossimi giorni tramite Whatsapp agli iscritti al servizio gratuito “Amici della Sinfonica” e pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook https://www.facebook.com/OrchestraSinfonicaSanremo. Si tratta di una delle iniziative riservate agli abbonati. Per info sulle formule abbonamento: https://www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/categoria-prodotto/abbonamenti-2022-2023/. Per il programma e biglietti per il concerto di sabato: https://www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/negozio/sonorita-drammatiche-e-rullo-di-timpani/.