Una serie di video-interviste per celebrare il 170° anno di Fondazione della Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’

La Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’ è una delle associazioni più antiche della Città di Ventimiglia: nel 2023, infatti, la Banda cittadina festeggia il suo 170° anno di Fondazione: storicamente si diceva fosse stata fondata nel 1902, ma ricerche nell'archivio storico cittadino e in altri archivi nazionali hanno permesso di datare la nascita di questa associazione nel lontano 1853, ancora prima dell'Unità d'Italia.

Tanti sono i progetti per celebrare al meglio questo importante traguardo, uno di questi si intitola: ‘Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’, l’è a tü che vögliu ben’, il cui titolo è un tributo a una delle più celebri canzoni di Emilio Azaretti (musicata da Anacleto Ughes), scritta in dialetto ‘ventemigliusu’ nel 1932 (un brano che da decenni ormai è nel repertorio musicale storico della Banda).

Il progetto nasce con l’intento di tramandare, ricordare e rendere omaggio alla gloriosa storia della Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’ e a tutti i musicanti che, nell’arco di questi tanti anni, hanno reso celebre e amata questa associazione, a Ventimiglia e non solo.

Per riuscire quindi a immortalare i ricordi, i sorrisi e le emozioni di coloro che hanno fatto parte della storia della Banda, il comitato direttivo dell’associazione ha pensato di intervistare coloro i quali hanno suonato per decenni tra le fila della Banda cittadina e chi è stato sempre legato all’associazione.

Con questo scopo, il Presidente Fabio Cassini (rieletto recentemente all'unanimità), la Maestra M° Diandra Di Franco e Gilberto Lazzaretti, musicante della Banda, durante tutto il 2022 hanno incontrato, nella Sala Musica della Banda in Via Roma 61, musicanti, ex-musicanti, appassionati di musica, esperti di Ventimiglia e di storia cittadina per registrare le video-interviste.

Le pubblicazioni avvengono ogni settimana sulla Pagina Facebook e sul Canale Youtube della Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’. La prima intervista ha visto come protagonista un volto noto di Ventimiglia: Gianfranco Raimondo. Pur non avendo mai suonato nella Banda ventimigliese, Raimondo, fin da giovanissimo, formò un grande legame con la Banda, e nell’intervista, insieme a tanti aneddoti e curiosità, ha raccontato al pubblico questo suo rapporto con la Banda e i suoi musicanti.

Nelle settimane seguenti, i protagonisti delle interviste saranno: Lorenzo Viale, storico clarinettista e segretario dell’associazione per oltre trent’anni, Ennio Melgrati, trombettista della Banda fin da ragazzo, Bruno Bedini, musicante che suona il basso tuba dal 1977 (tuttora presente) e vice-presidente per alcuni anni durante la presidenza di Andrea Grani, Adriano Meggetto, Maestro della Banda di Ventimiglia negli anni ‘80, Ugo Didoné, trombettista e capobanda con il Presidente Andrea Grani, Pino Mastruzzo, musicante percussionista classe 1930 ancora attivo nella Banda di Vallebona e Christian Chousse, trombettista della Banda dagli anni ‘90.

Con l’intento di continuare questo progetto in futuro con tante altre interviste, tutti i musicanti della Banda di Ventimiglia ringraziano particolarmente coloro che hanno preso parte a questa prima edizione e danno appuntamento ogni settimana sulla Pagina Facebook e sul Canale Youtube della Banda per le prossime interviste!

Link Pagina Facebook: https://www.facebook.com/bandamusicalecittadiventimiglia/

LInk Canale Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCtGJmOwBo0ZecvYXYPuPbUg