"In questi giorni è mancato prematuramente a soli 59 anni di età Daniele Guido, per tutti 'Ginger', ex giocatore di pallacanestro della nostra società.

Il presidente del Bvc Sanremo Alessandro Deda e tutto il club si uniscono al dolore e porgono sentite condoglianze alla mamma, alla sorella Maddalena, al fratello Angelo, anch’egli ex giocatore del Bvc, e a tutti i familiari".