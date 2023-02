Rugby: 'Leoncini' biancazzurri protagonisti al ‘Pino Valle’ di Imperia “Bello vedere in campo tutta la loro voglia di giocare”

I 'Leoncini' biancazzurri Under 5, 7, 9 e 11 sono stati protagonisti sabato scorso di una giornata di sport e condivisione al campo ‘Pino Valle’ di Imperia insieme a Reds, Province dell’Ovest, Savona, Cogoleto e ai padroni di casa di Imperia. Una bella giornata di rugby che ha permesso ai piccoli biancazzurri di esprimere un bel gioco e svilupparlo nello spazio.

“È stato bello vederli giocare, sono molto contenta del gruppo che ho a disposizione e iniziano a vedersi i frutti del lavoro fatto in allenamento - commenta in merito Ilaria Latronico, educatrice Under 7 - ho avuto ottime impressioni, vedo la loro voglia di giocare ed è la cosa più bella. Non si sono risparmiati e siamo rimasti tutti stupiti per la loro grinta, è bello vederli collaborare come è nello spirito del rugby. Abbiamo avuto modo di disputare molte più partire rispetto al solito, è stato bello vederli mettere in campo le loro energie. Erano tutti molto soddisfatti. Ora appuntamento a domenica con il torneo di Nizza”.