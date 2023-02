Calcio, due imperiesi per Club Brugge-Benfica: Massa sarà l’arbitro, Alassio l’assistente

Due imperiesi per Club Brugge- Sl Benfica. Si tratta di Davide Massa e Stefano Alassio, che sono stati designati come arbitro e assistente per la partita in programma al Jan Breydel Stadium di Bruges questa sera alle 21.

Il fischietto imperiese sarà coadiuvato anche dall‘assistente Filippo Meli, mentre il quarto ufficiale sarà Daniele Chiffi. Al Var, invece, ci saranno Paolo Valeri e Marco Di Bello, come Avar.

La partita sarà valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023.