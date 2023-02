Casa Sanremo: Leo Gassman ha vinto con il video 'Terzo Cuore' il premio 'Soundies Awards

Leo Gassmann si aggiudica, per il video del singolo “Terzo Cuore”, il trofeo del Premio Casa Sanremo | Soundies Awards - il primo premio nella storia italiana dedicato ai videoclip delle canzoni in gara al Festival di Sanremo, destinato alle case discografiche. La motivazione: per il punto di vista originale con cui è stata raccontata la storia, la dinamicità delle immagini e l’efficacia con cui le parole sono state tradotte in movimento.

Con “Terzo Cuore” Leo Gassmann si è aggiudicato il 18° posto in classifica al Festival di Sanremo 2023. Il brano conferma le sue doti da cantautore e la grande maturità e intensità di interpretazione nonostante la giovane età. “Terzo cuore parla di un amore eterno destinato a non essere mai dimenticato” racconta Leo Gassmann “È il nostro cuore di scorta che non smetterà mai di battere e del quale è difficile fare a meno. Quando tutto sembrerà andare male ci sarà sempre il ricordo di un amore che ci darà la forza di reagire e di andare avanti”.

Gassmann, ricevendo il riconoscimento, ha espresso parole di riconoscenza per Vincenzo Russolillo, Patron di Casa Sanremo e ideatore del Premio. Il trofeo è opera di Michele Affidato, colui che realizza anche tutti i premi Speciali del Festival di Sanremo, ed è stato consegnato a Leo Gassmann da Antonio Affidato, figlio di Michele.