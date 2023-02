L'arpista vallecrosina Michela Zanoni protagonista domenica scorsa alla prima di uno spettacolo ad Amsterdam

Dopo la bellissima performance al Festival di Sanremo dei bambini del Modern Music Institute e le fantastiche esibizioni nel mondo degli Urban Theory, Vallecrosia torna alla ribalta internazionale anche grazie all’arpista Michela Zanoni, originaria della cittadina del ponente.

Si è svolta infatti domenica scorsa la prima del nuovo spettacolo musicale ‘Gong ed i 4 Nasi’ al Muziekgebouw di Amsterdam dove 300 spettatori dai 5 anni in su anni hanno potuto gustare la performance teatrale-musicale del quartetto Oorkaan. E’ stato definito, dall’illustre rivista di critica teatrale Olandese Theaterkrant, Top Musicians. Oorkaan presenta musica classica da tutto il mondo in forma teatrale per un pubblico giovane. I vari brani musicali si susseguono in modo mirabile, includendo Debussy, brani gamelan tipici indiani e coinvolgenti composizioni del clarinettista Michele Mazzini (Theaterkrant).

Molti i professionisti che lavorano nelle produzione di Oorkaan, fra compositori, sceneggiatori, costumisti, coreografi, tecnici delle luci, direttori artistici, promoter… un investimento importante per offrire il meglio a bambini e famiglie che possono così avvicinarsi, divertendosi, ad una altissima qualità musicale. I quattro musicisti, Veysel Dhezur percussioni, Michele Mazzini clarinetto e composizione, Robbrecht Van Cauwenberghe fisarmonica, Michela Zanoni arpa, pur già affermati, sono stati selezionati fra 130 colleghi, in un lungo periodo di performance e stage per potersi esibire, ormai da un anno, per la prestigiosa Oorkaan e questa è la loro seconda produzione.