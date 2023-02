CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 15 febbraio 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- THE SON – ore 20.30 - di Florian Zeller - con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Hugh Quarshie - Drammatico - "Peter Miller è un professionista di successo in procinto di accettare un importante incarico nell'imminente campagna presidenziale. Ha una giovane moglie, Beth, e un figlio nato da poco. Tutto sembra filare a gonfie vele, nonostante la stanchezza di Beth che deve gestire il neonato da sola, ma sulla porta del loro appartamento compare Nicholas, il figlio adolescente che Peter ha avuto dall'ex moglie Kate. Kate non riesce più a gestire quel teenager ombroso che marina la scuola e sembra avercela col mondo, e ha accettato la richiesta del figlio di andare a vivere dal padre e dalla donna per cui è stata lasciata. Peter dovrà fare i conti con la presenza del figlio ma anche con i suoi sensi di colpa e con il suo vissuto famigliare…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- LE OTTO MONTAGNE – ore 16.30 - 18.30 - di Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch - con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi, Elena Lietti, Gualtiero Burzi - Drammatico - "Pietro è un ragazzino cresciuto in città, mentre Bruno vive in un isolato villaggio di montagna. Un giorno, i due si conosceranno, e nascerà una forte amicizia. Crescendo, Bruno resterà fedele alle proprie montagne, mentre Pietro faticherà a lasciare definitivamente la città dove è nato. Divenuti uomini, entrambi cercheranno di intraprendere una strada diversa da quella percorsa dai loro padri: eppure, per una ragione o per l’altra, Pietro e Bruno si ritroveranno continuamente a tornare nei propri luoghi d’origine. Sperimenteranno l’amore e la sofferenza, ma scopriranno cosa significa essere amici per sempre…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





