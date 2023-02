Sanremo: lettore per due giorni al pronto soccorso "Ho scoperto il duro lavoro che viene fatto all'interno"

Un nostro lettore, Manuel, ci ha scritto per evidenziare una sua esperienza al pronto soccorso di Sanremo:

“Sono stato due giorni, con gravi dolori probabilmente dovuti da polmonite. Sono entrato senza diagnosi e mi hanno fatto ogni accertamento per scoprire il problema. Vedere il duro lavoro del personale in camerata dove la maggior parte delle persone ha problemi cognitivi mi ha sorpreso sul ‘lavoraccio’ che fanno queste persone senza uscire totalmente di testa. Spero che la sanità sia potenziata nel ponente perché, non ultimo, abbiamo un elevato numero di anziani, provenienti da varie regioni: e dovrebbe essere una priorità”.