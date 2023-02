Volley: weekend impegnativo per le squadre della SdP Mazzucchelli, tutti i risultati

Weekend di sfide per le compagini della scuola di pallavolo Mazzucchelli. Sabato la Mazzucard U12/X CSI, al Pala Oberdan di Pietra Ligure ha fronteggiato la formazione padrone di casa ovvero il Maremola Volley. Match molto positivo quello della formazione green che grazie ad una buona prestazione è riuscita ad ottenere un'importante vittoria.

Nella stessa giornata, presso la Palestra Itis di Imperia, è andata in scena la partita della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli che ha affrontato l'Imperia Volley nel match valido per il campionato U14/F CSI. Gara a senso unico che ha visto la formazione matuziana prevalere su quella imperiese per 3 set a 0. Buona prestazione da parte di tutte le ragazze green che rimanendo tutte a disposizione di coach Cane, hanno espresso ottime azioni di gioco sia in fase d'attacco che in fase difensiva e anche grazie ad una solida battuta, la squadra Mazzucchelli ha potuto controllare la partita per ottenere la vittoria e i 3 punti.



Domenica la medesima squadra è scesa in campo a Villa Citera per ospitare il Nova Volley nella partita valida per la terza divisione femminile Fipav. Anche in questo caso importante vittoria per la compagine matuziana che nonostante parecchie difficoltà è riuscita ad imporsi sulla formazione avversaria per 3 set a 0.



Fabrizio Cane ha commentato così la vittoria delle sue ragazze: "Match molto combattuto in tutti i set. La squadra è partita molto lenta commettendo troppi errori in fase iniziale per poi riprendersi nel proseguo della partita. Ci sono stati anche troppi errori in battuta che, purtroppo, non hanno dato continuità al gioco. Dobbiamo migliorare quei piccoli 'meccanismi' che non hanno funzionato al meglio, ma resto fiducioso perchè le ragazze sono in gamba". Dopo aver concluso questo weekend con 2 importanti vittorie, il gruppo di coach Fabrizio Cane e Giorgio Lanteri si appresta ad affrontare il prossimo fine settimana ricco di impegni divisi tra under13, under14 e 3° divisione.

Nella medesima giornata, alle ore 19.00 presso la palestra di Villa Citera a Sanremo, le ragazze della Mo.De Distribution Mazzu hanno ospitato l'Alassio Laigueglia Volley nella partita valida per la seconda divisione femminile Fipav. Le ragazze della formazione green hanno espresso ottime fasi di gioco sia in attacco che in difesa conquistando 3 punti importanti, complici anche le diverse assenze della formazione avversaria.



La stessa squadra, domenica presso la palestra Itis di Imperia, ha disputato la 11ª giornata valida per la categoria Under 16 Femminile FIPAV contro l'Imperia Volley. La formazione matuziana grazie al punteggio di 3 set a 0 riesce a fare propria la partita e ad ottenere i 3 punti. La compagine green nei primi 2 set si è imposta nettamente sulla formazione di casa per poi perdere un pò di concentrazione nel 3° set dando la possibilità alla squadra imperiese di rimettersi in carreggiata.



In quest'ultimo parziale molto combattuto (terminato infatti 21/25) la squadra della scuola di pallavolo Mazzucchelli ha dovuto stringere i denti e con un ottimo atteggiamento è riuscita a riprendersi per poi capovolgere a proprio favore la situazione di svantaggio, grazie ad un' ottima rimonta, che le ha portate a vincere set e partita.

Infine, sempre domenica al Mercato dei Fiori, i 'terribili' ragazzi dell'Unione Maschile Sanremo hanno ospitato il V.B.C. Savona in un match totalmente a senso unico. L'incontro è infatti terminato 3 set a 0 e i ragazzi matuziani hanno dato ulteriormente prova di come al momento siano meritatamente in vetta alla classifica dimostrandosi ancora una volta la squadra da battere.