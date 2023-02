Volley: una vittoria e una sconfitta per la NLP Sanremo impegnata nella Serie D e con l'U16

La squadra serie D NLP Sanremo Controcorrente ha vinto contro l'Arma di Taggia in un match combattuto e con tanti capovolgimenti di fronte fino ad arrivare al tie break. Un 3 a 2 che significa tanto per le ragazze matuziane guidate da Michela Valenzise che nonostante la ormai abituale mancanza della formazione tipo, hanno approcciato il match nel modo giusto e con caparbietà e determinazione lo hanno vinto.



Sconfitta invece per la U16 NLP Sanremo C.R.M. Centro Rieducazione Motoria, Poche chances per vincere contro le pari età del Riviera Volley se non nel secondo set. "La giovane formazione di Silvia Cimino, con parecchie atlete al loro primo anno di agonismo, sa che questo è il percorso da intraprendere per crescere" - commentano dalla NLP Sanremo.