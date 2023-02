Vallecrosia, pioggia di medaglie per gli atleti dell'Asd Sunny Gym Ginnastica Artistica

Grande successo per la prima tappa Libertas interregionale Liguria-Piemonte organizzata dall’A.s.d. Sunny Gym Ginnastica Artistica a Vallecrosia. Sono stati circa 150 i partecipanti che domenica scorsa si sono cimentati nei vari livelli e categorie, sia per la sezione femminile sia per quella maschile. In tutto erano quattro le società in campo gara: l’artistica Star di San Bartolomeo al Mare, Arte Ginnastica di Finale Ligure, il Piemonte è stato rappresentato da Saluzzo mentre la società padrona di casa, l’Asd Sunny Gym di Vallecrosia, ha schierato 72 ginnaste e due ginnasti dai gruppi base ai pre agonistici, che sono riusciti a portare a casa degli ottimi risultati.

Gli atleti del Sunny Gym hanno intatti conquistato 26 ori, 23 argenti e 21 bronzi. "In classifica assoluta, ovvero la somma delle varie specialità, le ginnaste vallecrosine hanno totalizzato 7 ori, 6 argenti e 4 bronzi” - fa sapere l’Asd Sunny Gym di Vallecrosia - “Nel concorso singole specialità (corpo libero, trave, volteggio, parallela, mini trampolino) sono stati conquistati 16 ori, 16 argenti e 14 bronzi, nel concorso a squadre, invece, sono stati vinti 3 ori, 1 argento e 3 bronzi”.

“Complimenti a tutte le ginnaste che hanno ottenuto ottimi punteggi anche fuori dal podio, moltissime alla prima esperienza e al primo anno di attività, è stato un bel momento di sportività e confronto” - commenta l’Asd Sunny Gym di Vallecrosia - “Si ringraziano tutti i collaboratori che hanno reso possibile questa giornata. La prossima tappa Libertas è prevista nel weekend del 1 e 2 aprile, le ginnaste qualificate prenderanno parte al campionato nazionale che si svolgerà a Cesenatico nella metà di maggio. Un ringraziamento doveroso va anche al consigliere allo sport Marco Calipa che ha presenziato e premiato le atlete in gara”.