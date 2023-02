La Canottieri Sanremo impegnata su due fronti: a Roma (canoa) e Torino (canottaggio)

Canottieri Sanremo impegnata su due fronti con la canoa a Roma (Trofeo Decathlon indoor) e con il Canottaggio a Torino sabato nella Regata Nazionale di Fondo e domenica nell'Internazionale di Fondo "Inverno sul Po". La Canottieri ha conquistato due ORI, un Argento e numerosi piazzamenti di rilievo nelle tre manifestazioni.

CANOA

Finale Nazionale Decathlon Challenge a Roma Tor Vergata, sorta di campionato italiano a su pagaiergometro sui 1000 mt per tutte le categorie e 500 mt. per paracanoa.

Oro per Amanda Embriaco in paracanoa

6 e 7 in finale b per Pompili Valentina e Pompili Viola cat ragazze under 17. Pompili Camilla junior 13 esima. Vitulano Matteo cat ragazzi e De Faveris loris cat junior 17 assoluti, una buona prova per i ragazzi più giovani alla loro prima esperienza di gara a secco sul pagaiergometro e una conferma per Amanda Embriaco che già l anno scorso aveva vinto la stessa prova.

CANOTTAGGIO NAZIONALE DI FONDO 5 KM

Gemelli Strazzulla secondi nel due senza under 17 a 49 centesimi dai vincitori Bissolati Cremona sui 5 km dell'Inverno sul Po. Quarto posto in singolo cadetti per Elena Cioni, quinti in doppio under 17 Arosio e Consonni. Ottavo il doppio allievi C degli esordienti Eugenio Bosco e José Rosapinta. 20° in 7:20 Steven MC Laren. 22° il secondo doppio ragazzi con Andrea Enotarpi ed Andrea Maudena. 24° all'esordio in singolo il cadetto Alessandro Scajola. 30° in singolo under 19 Lorenzo De Bernardi. 34° in singolo under 17 William Mc Laren. Tra i master. Nono l'8+ Mix con Giovanni Buquicchio, Fabrizio Rosso, Fulvio Torello, Mauro Conio, Dina Sosnovska, Carola Maccà, Cristina Ricci e Stefania Crespi, Tim. Gallizzioli. Nel 4x Mix 14° Alessio Bosco, Annalisa Zanon, Sergio Scala e Manuela Bongiovanni; 25° Massimo Flore, Paolo Sibona, Micaela Porcellana e Fulvia Taggiasco.

CANOTTAGGIO INTERNAZIONALE INVERNO SUL PO 5 km

Oro nel doppio under 14 femminile per Elena Cioni in coppia con Paola Malinconico (LNI Savona) con quasi 20" di vantaggio sul Rowing Genovese. Quarto posto su 52 equipaggi nel 4x under 17, a 10" dalla Bissolati prima, per Alberto e Roberto Strazzulla, Diego Consonni e Leonardo Arosio. 10° posto su 27 per il doppio cadetti di Alessandro Scajola e Jacopo Serra (Rowing). 14° il 4x Allievi 13 anni di Eugenio Bosco, Jose Rosapinta, Alessio Crespi e Stephen Mc Laren. Buono anche l'esordio nel 4x di Andrea Enotarpi in misto con la Velocior (36°). Nei Master 4° posto nel 4xF under 43 per Bongiovanni Manuela, Althea ed Amanda Lattuada ed Annalisa Zanon. 4° posto nel 4xF over 54 per Micaela Porcellana, Diletta Ceriolo, Fulvia Taggiasco, Stefania Crespi. 7° posto nel 4x over 54 per Fulvio Torello, Fabrizio Rosso, Mauro Conio e Giovanni Buquicchio. 18° l'otto Master over 54 misto Sanremo Monaco con Philippe Giraldi, Alessio Bosco, Paolo Sibona, Claudio Battaglia, Massimo Flore, Martinus Colthoff, Gianni Rolando, Sergio Scala e Francesca Laugero (tim).