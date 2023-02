I risultati della Canottieri Santo Stefano al Mare alle regate internazionali di fondo

Ottimo weekend per la Canottieri Santo Stefano al Mare alle regate internazionali di fondo (mt 5000) di Torino svoltesi lo scorso weekend sulle acque del fiume Po.

Ia squadra sanstevese ha conquistato ben quattro medaglie d'oro e due importanti piazzamenti.

La prima vittoria è andata al doppio Allievi B1 (età 11 anni) formato da Mattia Di Pietro e Alexander Grisolia, al loro esordio assoluto in una competizione remiera.

Arianna Ramella ha vinto il singolo under 17 e si è ripetuta anche nel quattro di coppia, stessa categoria, con le compagne Alice Mantero, Lucia Cambiaso, Alice Lauletta, rispettivamente atlete della G.S. Speranza e L.N.I. Sestri Ponente. Le quattro ragazze due settimane prima hanno ottenuto la seconda posizione alla regate nazionale svoltasi sul Lago di Pusiano (Co) il 22 gennaio scorso.

La quarta vittoria arriva da Alice Ramella nel quattro di coppia pesi leggeri, con le compagne di college Anita Gnassi (Chiusi), Maria Sole Perugino (Baldesio), Marta Falossi (Esperia). Per Alice è stato un rientro importante dopo uno stop di circa due mesi a causa di un infortunio.

Roberto Gotz ha partecipato alla regata ottenendo due onorevoli piazzamenti a metà classifica nella categoria Under 17, nel singolo e nel quattro di coppia insieme ai ragazzi della Canottieri Candia.

In virtù dei risultati ottenuti e dei test effettuati nei mesi invernali, le sorelle Alice e Arianna Ramella sono state convocate dalla direzione tecnica nazionale per il raduno valutativo in programma il prossimo weekend sul Lago di Pusiano (Co) rispettivamente nelle categorie under19 e under23.