Calcio, fine settimana intenso e ricco di emozioni per la Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Fine settimana ricco di impegni per la Polisportiva Vallecrosia Academy. La giornata di sabato è stata molto intensa e piena di emozioni: sono scese in campo quasi tutte le squadre del settore giovanile biancorosso.

Sabato mattina i Primi Calci leva 2015 sono stati protagonisti di un’ottima prestazione al 'Salvo' di Imperia. “Volevo spendere due parole sulla partita” - dice mister Riccardo Ballestra, che ha per l’occasione accompagnato i ragazzi - “Anche se l'approccio, come era prevedibile, non è stato il massimo, i ragazzi si sono ripresi bene e hanno scalato una montagna abbastanza ardua. Tutti hanno dato tutto e questo è il succo del nostro lavoro. Ci saranno altre montagne ripide ma con serietà, impegno e soprattutto presenza agli allenamenti ritengo che questo gruppo potrà raggiungere ottimi risultati”.

I Primi Calci 2015 e i Piccoli Amici 2016-17 sono, invece, stati ospitati dai rispettivi pari leva al ‘Morel’ a Ventimiglia. “C’è stato tanto divertimento ed entusiasmo in campo per i piccoli biancorossi” - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy.

Nel pomeriggio, sul campo in erba dello ‘Zaccari’ a Camporosso, gli Esordienti 2010 hanno affrontato i pari leva dell’Imperia. “La partita è stata molto equilibrata" - commenta il Vallecrosia Academy - “Mister Ventura è stato molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, infatti si è complimentato con tutti a fine gara”.

I Giovanissimi 2008, sempre nel pomeriggio di sabato, hanno incontrato i pari leva del Millesimo. “I ragazzi non riescono a vincere sul campo di casa, pur avendo disputato un’ottima prestazione. Il risultato finale è stato 2-3. Per i biancorossi ha segnato Emanuele Balduzzi, l’altro è stato un autogol della squadra avversaria” - fa sapere la società biancorossa - “Mister Angelo Alletto a fine partita ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi che hanno combattuto con passione e tenacia. Il percorso è ancora lungo ma i ragazzi sono cresciuti molto dall’inizio e sono estremamente motivati”.

Trasferta a Pontedassio per gli Esordienti 2011 e i Pulcini 2012, che hanno giocato contro l’Oneglia. “Sono state due belle competizioni che hanno visto i giovani atleti biancorossi battersi con determinazione ed impegno” - dichiara la Polisportiva Vallecrosia Academy.

Hanno giocato fuori casa anche i Primi Calci 2014, che sono stati ospiti dell’Oneglia ad Imperia. “I ragazzi hanno fronteggiato i loro pari leva” - afferma la Polisportiva - “La gara è stata molto entusiasmante ed avvincente”.

Hanno giocato in casa, sempre nel pomeriggio, sul campo in sintetico dello ‘Zaccari’, i Pulcini 2012 e i Pulcini 2013 che hanno fronteggiato i pari leva dell’Oneglia. “Sono stati autori di altre due belle competizioni. Parole di elogio da parte di mister Davide Pagliuca, che ha visto tutti i suoi ragazzi molto concentrati e decisi” - sottolinea la società biancorossa.

I Pulcini 2013, infine, domenica mattina hanno giocato in casa del Camporosso. “Mi voglio complimentare con tutti i ragazzi per l'inizio dei nuovi campionati" - dice mister Francesco Lapa a conclusione di questo intenso e bel fine settimana - “Ottime le performance, bravi a tutti, ma è solo l’inizio. Sono le prime tappe di un lungo e bellissimo viaggio per crescere insieme cullando il nostro sogno“.