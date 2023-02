Basket: derby tra Bvc Sanremo e Bc Ospedaletti, vincono i matuziani con tre punti di scarto

Vittoria per il Bvc Sanremo nel derby esterno con il Bc Ospedaletti. Partita in trasferta per i matuziani, nella quinta giornata di ritorno del campionato U19 Silver. Appena tre punti di scarto tra le due squadre che al termine di 40 minuti di gioco serrato chiudono sul risultato di 62 a 65 a favore del Bvc.



“Siamo riusciti a portare a casa i due punti e questo è importante. Sul resto serve lavorare in allenamento” - ha detto il coach sanremese Alessandro Deda.

Bc Ospedaletti: Lupi 24, Caridi 6, Rubis, Consiglio, Fave, Moraglia 3, Morone 6, Piattelli, Canciello 7, Cueva 4, Romani 12. Coach: Cotterchio. Assistente: Lupi.



Bvc Sanremo: Tufo 4, Fiorini 8, Filippi 6, De Febis 23, Boero 1, Moroni 17, Barri 2, Brignola 4. Coach: Deda.