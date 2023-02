Ventimiglia: per la festa di San Valentino due eventi speciali al Museo Civico Archeologico 'Rossi'

In occasione della Festa di San Valentino il Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi di Ventimiglia organizza due eventi speciali per festeggiare insieme la festa degli innamorati e di chi si vuole bene. Oggi, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, ingresso al Museo per tutte le coppie al costo di un solo biglietto.

Sabato, alle ore 16.30, appuntamento con la poesia d'amore. Il ventimigliese Nicola Muratore dialogherà con Pia Viale dell'Associazione culturale “A Cria” di Vallebona, a proposito del suo libro I latrati del lupo che segna il suo coraggioso esordio poetico, soprattutto per il suo affrontare in maniera singolare e totalizzante uno dei temi più abusati di sempre, ovvero l’amore. In questo volume l’autore riversa in maniera cruda e diretta tutte quelle emozioni che derivano dalla fine di una relazione amorosa.

Malinconico e sentimentale nella tonalità di fondo, I latrati del lupo è una silloge dell’amore impossibile e tormentato, ma allo stesso tempo veicolo di speranza poiché in questa narrazione le cicatrici sono maestre e l’autore non smette mai di considerarle fondamentali strumenti di rinascita e di comprensione, di sé e degli altri. Il tutto è impreziosito da elementi provenienti dalla mitologia greca, da episodi biblici mescolati alla cultura pop.