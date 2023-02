Taggia: premio Ossi di Seppia vincono autori del nord e centro Italia, sabato la premiazione

Sabato 18 febbraio, alle 17.30, presso la Villa Boselli di Arma di Taggia si terrà la cerimonia di premiazione della 29ª edizione del Premio di Poesia Inedita “Ossi di seppia”. Partecipazione record quest'anno con ben 2.122 candidati e un lavoro davvero complesso per la giuria. Alla fine questi sono i vincitori delle sezioni:



- Poesia Singola (Sezione A)



Letizia Polini - Marche

Danila Di Croce – Abruzzo

Gabriele Marturano – Lombardia

Nicola Argenti – Lazio



Brevi note sugli autori:



Letizia Polini (Fermo, 1988) vive a Bologna, dove lavora come insegnante. Si è laureata in Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo e successivamente in Scienze della Formazione Primaria con una tesi intitolata “Pensieri in-versi: la poesia come luogo del pensiero filosofico a partire dalla scuola dell'infanzia”.



Danila Di Croce è nata ad Atessa (CH), dove anche oggi risiede, nel 1974. Insegna Materie letterarie e Latino nel Liceo Scientifico della sua città.



Gabriele Marturano (Carate Brianza, 1992) è laureato in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Milano e insegna materie umanistiche nelle scuole secondarie della Brianza.



Nicola Argenti, 44 anni. Vive a Roma. Laureato in Lettere, indirizzo storico orientale, presso La Sapienza di Roma, Università presso la quale lavora.



- Insieme di poesie (Sezione B)



Diego Baldassarre – Lazio

Franco Bistondi – Toscana

Alessia Piccirillo – Emilia Romagna

Milena Contini – Lombardia



Brevi note su gli autori:



Diego Baldassarre è nato a Roma il 4 luglio 1969 e vive sulle colline di Pistoia da quasi 20 anni. Alterna la libera professione di Agronomo all’insegnamento nella scuola secondaria.



Franco Bistondi è nato e vive a Firenze.



Alessia Piccirillo (Benevento, 16 maggio 1999), laureata in Culture Letterarie Europee presso l’’Alma Mater Studiorum di Bologna, dove sta proseguendo i suoi studi di laurea magistrale in Italianistica.



Milena Contini, nata a Milano nel 1981. Laurea in Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne presso l’ Università degli Studi di Torino nella quale è stata assegnista di ricerca e professoressa a contratto.



"Si prevede la presenza di circa 200 ospiti, per la maggior parte provenienti da fuori regione. - sottolinea Lamberto Garzia - Questo a dimostrazione che il turismo culturale ha una sua ragione d’essere profonda, sovente sottovaluta, tant’è che quasi tutti gli addetti alla ricezione alberghiera hanno comunicato che sono al completo già da alcuni giorni".



"È motivo di sentito orgoglio e ovviamente di grandissima soddisfazione vedere confermato l’alto numero di adesioni. - ha aggiunto Chiara Cerri, consigliere comunale con delega alla cultura e presidente del Premio - Sono state superate le 2000 partecipazioni. Quest'anno abbiamo ricevuto opere da tutta Italia e da molte altre nazioni, ad esempio, Francia, Stati Uniti, Canada, Cina, Argentina, Ucraina, Svizzera, solo per citarne alcune. Ringrazio gli autori vincitori, la giuria e tutti quelli che hanno invitato i loro lavori. Non posso far altro che congedare questa 29ª edizione del Premio, consci di come Ossi di Seppia, sia riconosciuto a livello nazionale e internazionale tra i più importanti, se non il più longevo della penisola, nello specifico settore dell’inedito. Arrivederci al 2024".