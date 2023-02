Taggia: cresce l'attesa per la 40a edizione di San Benedetto, il Sindaco "Un tripudio di colori e storia"

Una festa ricca di tradizioni, di colori e di atmosfere uniche con un tuffo nel passato. Si tratta del 40° anniversario di San Benedetto Taggia, il 24, 25 e 26 febbraio prossimi.

“La popolazione e i rioni di Taggia – dice il Sindaco Mario Conio - vi accoglieranno in un tripudio di colori e di storia. Troverete un contesto unico, caloroso e irripetibile, dove potrete rivivere l’atmosfera del 1600 portata fino ad oggi come in un set cinematografico. Gli attori i figuranti ma anche tutta la popolazione è pronta a mostrare ogni aspetto della propria tradizione. Tutto il sacrificio per rendere possibile i festeggiamenti, passa dagli sforzi e dalla passione del comitato dei festeggiamenti assieme ai rioni e al supporto dell’amministrazione comunale”.

Il presidente Uberto Aschero ha spiegato il programma: “Saranno tre giorni di grande festa, a partire da venerdì 24 quando, nel pomeriggio, verrà presentato il libro del comitato per il quarantesimo, scritto da Fulvio Cervini e Valter Martini. Il libro sarà disponibile durante i tre giorni al point, quindi si celebrerà la messa in costume per ricordare tutte le persone care che hanno contribuito negli anni alla crescita della festa di San Benedetto, che risulta oggi una delle manifestazioni del 1600 riconosciute più belle d’Italia. Sabato 25 ci sarà l’apertura del mercato medievale e artigianato e nel pomeriggio presso il campo ippico si potrà assistere alla spettacolare battaglia. Sempre sabato, ma alle 18, sarà il momento dedicato al divertimento con lo spettacolo del comico ligure Enrique Balbontin. Domenica 26 mattina fino alle 14 si terranno tutte le ambientazioni dei 10 rioni che reciteranno all’interno di tutto il centro storico. Al pomeriggio il corteo e sfilata fino alla premiazione in Piazza Cavour”.

Domenica, dalle 8:30 alle 19, è previsto un bus navetta gratuito che parte da Arma di Taggia (vecchia stazione) per arrivare fino al centro storico, fermando anche alla nuova stazione sia all’andata che al ritorno. Il programma è scaricabile sul sito www.sanbenedettotaggia.it, sulle pagine social Facebook e Instagram e presso l’info point in Piazza Eroi taggesi. Sul sito è già presente una mappa interattiva che renderà fruibili gli spostamenti durante tutta la manifestazione.