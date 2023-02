L'Agenzia Tecnorete, con sede in Via Cascione, cerca ragazzi/e diplomati, tra i 19 e i 25 anni da inserire nella squadra per prossima apertura dell' agenzia in Oneglia.

Se interessati, inviare il proprio curriculum vitae a im1n1@tecnorete.it oppure attraverso Whatsapp al numero 0183 60609.