Commercianti su tutte le furie in via Ruffini, nell’isola pedonale di Ventimiglia. Come si può vedere dalle foto scattate intorno alle 10.30, la centralissima strada della città di confine, sono in condizioni disarmanti.

Secondo quanto affermato da alcuni dei commercianti la città si presenta sporca, perché ci sarebbero pochi netturbini che girano per la città.