Sanremo: lavori al Centro per l'Impiego, il Tar conferma la revoca alla Edilcantieri e affida alla Edilfera

Il Tar della Liguria si è espresso in relazione al ricorso proposto dalla Edilfera, rappresentata dagli avvocati Massacano e Gallese, contro la Regione Liguria, per l’annullamento del decreto per l’aggiudicazione alla Edilcantieri, in relazione all'affidamento dei lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo e potenziamento dei locali del centro per l'impiego di via Martiri della Libertà, a Sanremo.

Con il ricorso la Edilfera, classificatasi al secondo posto nella gara indetta dalla Regione, ha impugnato il decreto dopo aver appreso che legale rappresentante e amministratore unico della Edilcantieri, Vincenzo Speranza, era stato arrestato in flagranza di reato, insieme al consigliere provinciale Luigino Dellerba, per corruzione e frode in pubbliche forniture. Nel ricorso viene anche evidenziato come la società aggiudicataria dei lavori, ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, e per non avere la stazione appaltante disposto la conseguente esclusione.

Secondo il Tar l’ammissione della Edilcantieri alla procedura e, addirittura, l’aggiudicazione disposta in suo favore erano quantomeno affette da difetto di istruttoria circa il ricorrere delle cause di esclusione. Per un verso la pendenza di un procedimento penale per gravi fatti potenzialmente incidenti sulla affidabilità dell’operatore è stata intenzionalmente celata dal procuratore speciale alla stazione appaltante. Dall’altro, una volta che l’amministrazione sia comunque venuta a conoscenza della pendenza del procedimento penale, il vaglio in concreto sulla rilevanza dei fatti sottesi alla vicenda ai fini dell’esclusione dell’operatore è possibile e addirittura doveroso in qualunque momento della procedura.

Anche in relazione alla donazione di tutte le quote sociali della Edilcantieri, il Tar evidenzia come le misure di ‘self cleaning’ hanno effetto soltanto pro futuro, ossia per la partecipazione a gare successive rispetto all'adozione delle misure stesse. Sussistono invece i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di giudizio nei confronti della Regione Liguria.

La Regione, lo ricordiamo, il 12 gennaio scorso aveva depositato in giudizio il provvedimento di revoca del decreto dirigenziale. Il Tar ha quindi confermato la revoca dell’aggiudicazione alla Edilcantieri, affidandola alla Edilfera, seconda classificata nel bando.