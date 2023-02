Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 14 a domenica 19 febbraio in Riviera e Côte d'Azur

M ARTEDI’ 14 FEBBRAIO



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Per la Festa di San Valentino, ingresso al Museo per tutte le coppie al costo di un solo biglietto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41 (h 9/12.30-15/17)



17.00. Testimonianza di Susanna Bernoldi, referente dell'AIFO imperiese, che illustra, in qualità di testimone e volontaria nei Territori Occupati, l'attuale situazione in Palestina. Locali della Spes di Roverino

21.00. ‘Addio fantasmi’: spettacolo teatrale tratto dal romanzo di Nadia Terranova con Anna Bonaiuto e Valentina Cervi. Teatro Comunale (biglietti acquistabili a questo link)

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)

DIANO MARINA



9.00-17.00. In occasione della Festa di San Valentino, il Museo Civico del Lucus Bormani sarà visitabile da tutte le coppie al costo di un solo biglietto intero per due. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



18.00-21.00. ‘Carnevaliamo’: festa di Carnevale con la mascotte ‘Sciaratto’ che apre la settimana carnevalesca. Piazza Martiri della Libertà e vie del centro cittadino



DIANO MARINA & SAN BARTOLOMEO AL MARE

11.00. ‘Golfo in Love’: menù e aperitivi a tema + musica in filodiffusione per le strade + sconti per gli innamorati nei negozi + Photobooth Corners + Panchinone + aree sosta ‘abbracciami’ a Diano Marina e San Bartolomeo al Mare (fino al 16 febbraio)



CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)



ENTROTERRA

PERINALDO

12.00. ‘Perinaldo in Love 2023’: fino al 14 febbraio i locali del Borgo propongono aperitivi e menù a tema. A tutti i partecipanti vengono offerti dei ‘Dolci pensieri d’amore’ in omaggio. Info iat@perinaldo.org



FRANCIA

NICE



20.30. Per il Carnevale di Nizza, corso carnevalesco illuminato. Place Masséna (i dettagli a questo link)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...



MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO



SANREMO



20.30. ‘Una vita per i Ricci’: conferenza del veterinario Massimo Vacchetta del Centro Recupero Ricci ‘La Ninna’ sulla sua storia di vita e impegno per la salvaguardia di questi piccoli animali. Federazione Operaia, via Corradi 47, ingresso libero



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica ’Autunno a Bussana Vecchia’ di Salvatore Russo. Sede dell'U.C.D /Anpi in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 26 febbraio

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)



DIANO MARINA & SAN BARTOLOMEO AL MARE

11.00. ‘Golfo in Love’: menù e aperitivi a tema + musica in filodiffusione per le strade + sconti per gli innamorati nei negozi + Photobooth Corners + Panchinone + aree sosta ‘abbracciami’ a Diano Marina e San Bartolomeo al Mare (fino al 16 febbraio)

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)



FRANCIA

MENTON



15.00. Per la Fête du Citron 2023, Carnevale dei bambini al Palais de l’Europe Salon de Grande Bretagne (più info)



NICE



14.30. Per il Carnevale di Nizza, battaglia di fiori in Place Masséna (i dettagli a questo link)



GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO



IMPERIA

15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



VENTIMIGLIA



16.45. Per il ciclo ‘Leggere sul territorio’, presentazione libro di Roberto Negro ‘Il male dentro. Una nuova indagine per il commissario Scichilone’. Al termine degustazione di prodotti locali. Locali dell’Antiquarium in Corso Genova 134, ingresso libero sino a esaurimento posti



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica’ Autunno a Bussana Vecchia’ di Salvatore Russo. Sede dell'U.C.D /Anpi in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 26 febbraio

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)



TAGGIA



10.30. Presentazione del progetto ‘Un futuro dal passato’ volto a promuovere il patrimonio storico e culturale cittadino attraverso un percorso interattivo di grande valore. Chiesa di Santa Teresa, in Via de Fornari, nel centro storico



DIANO MARINA & SAN BARTOLOMEO AL MARE

11.00. ‘Golfo in Love’: menù e aperitivi a tema + musica in filodiffusione per le strade + sconti per gli innamorati nei negozi + Photobooth Corners + Panchinone + aree sosta ‘abbracciami’ a Diano Marina e San Bartolomeo al Mare

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

FRANCIA

MENTON



21.00. ‘Fête du Citron 2023: sfilata notturna illuminata sulla Promenade du Soleil (più info e acquisto biglietti a questo link)



MONACO



18.30. Presentazione libro ‘Non tutti gli alberi’ dello scrittore Gianmarco Parodi (ed. Piemme). Dialoga con l’autore Marinella D’Amico Pallesi, creatrice della Biblioteca del comitato Dante Alighieri di Monaco. Sede dell’Osservatorio del Paesaggio Transfrontaliero della Riviera Italiana e Francese, Promenade Honoré II 2 bis



20.00. ‘Berlino Berlino’: spettacolo teatrale di Patrick Haudecœur e Gérald Sibleyras, regia di José Paul. Con Anne Charrier, Maxime d'Aboville, Patrick Haudecœur, Loïc Legendre, Guilhem Pellegrin, Marie Lanchas, Claude Guyonnet e Gino Lazzerini. Théâtre Princesse Grace (più info)





VENERDI’ 17 FEBBRAIO



SANREMO



16.00. Per l’Unitre, conferenza di Loretta Marchi dal titolo ‘Calvino, la scienza in famiglia e il caso della formica argentina’. Sala consiliare Museo Civico (più info)

VENTIMIGLIA



21.00. ‘Mi chiamo Luigi’: spettacolo sulla vita in musica di Luigi Tenco con Vito Schirone e Giorgio Vignali. Teatro Comunale (info e acquisto biglietti a questo link)

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica ’Autunno a Bussana Vecchia’ di Salvatore Russo. Sede dell'U.C.D /Anpi in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 26 febbraio

15.30. Per la rassegna letteraria ‘Equi…libri’, Tommaso Stefanachi presenta ‘Telempatia intensiva’. Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

MOLINI DI TRIORA

19.30. ‘Agriteatro’: rassegna teatrale con compagnie della Provincia di Imperia, basso Piemonte e Marche con abbinamento di un piatto della tradizione delle Alpi Liguri. ‘Oltre. Elogio dell’andare, senza frontiere’ di e con Daniel Delministro del Teatro dell’Attrito (Imperia)). Agriturismo ‘La fontana dell’Olmo, Via Regina Margherita ad Agaggio Inferiore, info 349 7895886 (più info)

FRANCIA

NICE



20.30. Per il Carnevale di Nizza, Lou Queernaval: primo carnevale gay in Francia. Place Masséna (i dettagli a questo link)







SABATO 18 FEBBRAIO



SANREMO



17.00. ‘Sonorità drammatiche e rullo di timpani’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Congyu Wang al pianoforte. In programma musiche di Mozart e Haydn. Sala Privata del Casinò (più info)



23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



14.30. ‘La Fattoria’: carnevale dei Bambini organizzato dal Circolo Borgo Fondura con gonfiabili e con otto postazioni per giochi di abilità ed astuzia, per giungere al termine e ricevere i gadget di partecipazione + lotteria con un ricco montepremi. Campo dell’Oratorio al Santuario San Giuseppe a Borgo Fondura in Piazza Monsignor Marello

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA

9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)



16.00. Per la Festa di San Valentino, appuntamento con la poesia d'amore: il ventimigliese Nicola Muratore dialoga con Pia Viale dell'Associazione culturale ‘A Cria’ di Vallebona sul libro ‘I latrati del lupo’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



17.00-19.00. Mostra fotografica ’Autunno a Bussana Vecchia’ di Salvatore Russo. Sede dell'U.C.D /Anpi in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 26 febbraio



OSPEDALETTI



8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, Collezionismo e modernariato a cura di Eventi Free e Antico Doc. Corso Regina Margherita

12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)

14.30. ‘Carnevale ad Ospedaletti’: animazione con gli artisti di ‘FEM Spettacoli’ + Baby Dance + Esibizioni di trampolieri, giocolieri e artisti vari + Sfilata itinerante per le vie del centro + Battaglia di coriandoli + Sfilata mascherine + Conclusione in Piazza Europa con Pentolaccia + Merenda a cura dell'Ass. ‘U Descu Spiaretè’. Piazza Europa e vie cittadine

TAGGIA ARMA

17.30. Cerimonia di premiazione della 29esima edizione del Premio di Poesia Inedita ‘Ossi di Seppia’. Villa Boselli ad Arma

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

21.00. Per la 3ª edizione di ‘Autunno/Inverno’, rassegna della Fita dedicata al teatro amatoriale imperiese: commedia messa in scena dalla Compagnia Riemughe Surve (Montalto) dal titolo ‘Mi a son che ti sai che mi a son’. Teatro Concordia, ingresso ad offerta libera, info e prenotazioni 328 3043741 (più info)

FRANCIA

MENTON



15.00. Per la Fête du Citron 2023, Spettacolo ‘Pink Floyd, Dark Side’ al Palazzo dell’Europa (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



14.30. Per il Carnevale di Nizza, battaglia di fiori in Place Masséna (i dettagli a questo link)

20.30. Per il Carnevale di Nizza, corso carnevalesco illuminato. Place Masséna (i dettagli a questo link)





DOMENICA 19 FEBBRAIO

SANREMO

18.00. ‘Anna C.’ (monologo finale) con Mari´Therese Maillet: spettacolo per la regia di Enzo Mazzullo. Floriseum Museo del Fiore, ingresso libero

19.30. Super Karaoke animato da Alex Penna: fino a mezzanotte ci si potrà esibire sulle più belle canzoni italiane e internazionali con un impianto audio e luci da jam session e 7 mega schermi a disposizione del pubblico per intonare i brani. Mamely di via Gioberti 37



IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA

14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507 (più info)

BORDIGHERA

12.00. Inaugurazione di un dipinto raffigurante due donne, una occidentale e una iraniana, dal titolo ‘Donne tra due realtà’ delle autrici Antonella Cotta e Delia De Agostini, in arte DeliAnto. Antina del vicolo fiancheggiante la chiesa che conduce in Piazza del Popolo



17.00-19.00. Mostra fotografica ’Autunno a Bussana Vecchia’ di Salvatore Russo. Sede dell'U.C.D /Anpi in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 26 febbraio

18.00. Per la rassegna ‘Fughe di teatro... e di umorismo’, spettacolo teatrale ‘Il sequestro’ del drammaturgo spagnolo Fran Nortes con Roberto Ciufoli e Nino Formicola (20 euro). Teatro del Palazzo del parco, info e prenotazioni 0184 544633

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)

TAGGIA



8.00-19.00. Fiera di San Benedetto: più di 160 banchi dalla Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana. Vie del centro storico



CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, fino al 26 febbraio, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)



ENTROTERRA

APRICALE

10.00. Mercatino artigianale in piazza Vittorio Emanuele (ogni terza domenica del mese). Dalle 14.30, piccola festa di carnevale con giochi per i bambini e premiazione per la maschera più originale



CAMPOROSSO



9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante’ in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)



14.30. L’associazione Scuola di Pace consegna ad una giovane studentessa iraniana il premio ‘Testimone di Pace 2023’, consistente in 4.000 euro, che verranno impiegati per finanziare una Borsa di Studio. Il Gruppo P.E.N.E.L.O.P.E. conduce l'intervista alla giovane premiata sull'attuale condizione politico-sociale del suo popolo. Momenti poetici e musicali arricchiscono l'incontro. Centro Falcone



FRANCIA

MONACO

15.00. ‘Andrea Chénier’ di Umberto Giordano: dramma storico in 4 atti. Direzione musicale Marco Armiliato, Direzione scenica Pierfranco Maestrini. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)



MENTON



14.30. Per la Fête du Citron 2023, sfilata dei Frutti d’Oro. Promenade du Soleil (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate