Torneo di pallamano alla Palestra San Camillo con le prime medie della scuola Nazario Sauro (foto)

Grande entusiasmo e partecipazione sabato mattina 11 febbraio, per il torneo di pallamano tenutosi presso la Palestra San Camillo ad Imperia, tra i ragazzi delle classi 1E (2 squadre), 1F, 1G, 1H (2 squadre), 1I e 1N della scuola secondaria di primo grado Nazario Sauro.

"Ben otto le squadre partecipanti - si spiega nel comunicato -, con simpatici nomi scelti dagli stessi ragazzi: ‘Pasta al tonno’, ‘Narvik’, ‘Nesquik’, ’Pane e Nutella’, ‘White’, ‘Imperia’, ‘Stabilo Boss’ e ‘Skeleton’, che si sono confrontanti, prima in due gironi all’italiana da 4 squadre, e successivamente con altri incontri nei play off per un totale di 20 partite disputate.

Un piccolo omaggio ai ragazzi che hanno partecipato e una coppa da portare a scuola ai vincitori del torneo , tanta complicità, voglia di giocare, sano divertimento lontani per una mattinata dai telefonini e video-giochi ed infine una bella merenda per tutti .

Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione al progetto ‘PALLAMANO@scuola’ tra la FIGH, il Ministero dell’istruzione(Istituto scolastico Nazario Sauro) e la società San Camillo Pallamano, con interventi mirati nelle scuole di via Gibelli e a Castelvecchio. Un ringraziamento particolare a Daniel Daragon per il supporto nelle attività all’interno del progetto Levant06 .

Ma non è finita... l’attività continuerà nelle scuole primarie. Vi aspettiamo sabato prossimo 18 febbraio alle h 10, sempre presso la Palestra San Camillo in Via F. Musso, per il torneo dei ragazzi delle classi seconde".