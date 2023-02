Pallavolo: weekend da dimenticare per le squadre del Volley Imperia, vincono in d femminile la U17 maschile

Fine settimana con il segno rosso per le formazioni dell’Imperia Volley. I sorrisi arrivano dalla serie D Femminile e dalla U17 Maschile.

Campionato Regionale Serie D Maschile 12a Giornata

Admo Volley Lavagna-Imperia Volley 3-0

Nella gara al vertice tra i levantini e gli imperiesi l’influenza la fa da padrona. Sono solo sette i ragazzi non costretti a letto dall’influenza che hanno potuto rispondere alla convocazione di Marco Biglieri e Massimiliano Niggi per questo delicato incontro. La sconfitta non cambia i piani e le possibilità di passaggio alla serie superiore per il capitano Sbarra e compagni. Il campionato riprenderà sabato 25/02 alle 21.00 quando al palazzetto di Zona San Lazzaro gli imperiesi ospiteranno i savonesi dell’Axa Maremola Volley.

Campionato Regionale Serie D Femminile 14a Giornata

Imperia Volley-Volare Arenzano 3-1

Vittoria numero undici per il capitano Matilde Gresia e compagne. Un lieve calo solo nel terzo set dopo aver chiuso i primi due senza particolari patemi (25/17-25/16). Al rientro sul terreno di gioco le imperiesi chiudono definitivamente la gara (25/17) e mantengono in solitaria il secondo posto della classifica generale. Anche per la formazione femminile il campionato riprenderà sabato 25/02 alle ore 17.30 al palazzetto di Zona San Lazzaro dove ospiteranno le valbormidesi dell’Acqua Calizzano Carcare.

Campionato 2a Divisione 6a Giornata

Nova Volley - Imperia Volley 3 – 0

Si interrompe dopo cinque successi consecutivi la striscia dell’Imperia Volley. Al Palasport comunale di San Lorenzo al Mare le imperiesi devo alzare bandiera bianca nella gara con il Nova Volley. Nonostante la battuta d’arresto la formazione del capoluogo guida la classifica provvisoria del girone B.

Campionato U17 8a Giornata

Imperia Volley - Unione Maschile Sanremo 3 – 1

Sei su sei per i ragazzi di Roberto Gugliotta e Guido Lizza e primo posto della classifica provvisoria.

Campionato U16 10a Giornata

Imperia Volley – Mo.De Distribution Sanremo 0 – 3

Non fa sconti la capolista Mo.De Distribution che passa alla palestra ITIS di Imperia con il risultato netto.

Campionato U14 10a Giornata

Imperia Volley – Golfo di Diana Volley 0 – 3

Buona prestazione delle giovani imperiesi che dopo due set persi sul filo di lana, devono cedere i tre punti alle pari età dianesi.

Campionato U14 Centro Sportivo Italiano 5a Giornata

Imperia Volley – Autoscuole Riunite Mazzu 0 – 3

Non riescono a trovare i tre punti all’Itis di Imperia le ragazze di Mario Ozenda che non superano l’ostacolo delle sanremesi delle Autoscuole Riunite.