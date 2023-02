Pallanuoto: le ragazze della Rari Nantes sconfitte in trasferta contro il Locatelli

LOCATELLI - R.N.IMPERIA 11-4

(4-1; 1-0; 3-0; 3-3)



Rari Nantes Imperia sconfitta per 11-4 da Locatelli nella quinta giornata di Serie A2 femminile, girone Nord. Fin dalle battute iniziali, le genovesi riescono a porre un importante margine sulle RariGirls che vanno a segno con Angelica Amoretti, soltanto a fine del primo periodo.

Le giallorosse allenate da Paolo Ragosa non riescono a trovare il bandolo della matassa lasciando spazio alle padrone di casa. Brave inoltre a sfruttare tutti i cinque rigori concessi. Dopo un black-out di due tempi, l'Imperia va in rete soltanto nel quarto periodo con il tabellone che già recita 8-1. Va a segno Sofien Mirabella, unica ad andare sempre in rete in questi primi quattro turni, seguita da Lise Accordino e Sara Amoretti.

"Da oggi, fino a mercoledì 15 febbraio, la giocatrice della Rari, Giorgia Cappello prenderà parte al Collegiale Nazionale, in programma a Torino, al quale parteciperanno 18 ragazze nate 2003 e seguenti. Agli ordini di Mister Giacomo Grassi.