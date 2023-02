La Champions League sbarca ad Imperia: il 18 febbraio la 'Cascione' ospiterà la sfida Pro Recco e Dinamo Tbilisi. BIGLIETTERIA APERTA

La Champions League della Pro Recco sbarca a Imperia: la ‘Felice Cascione’ ospiterà la sfida tra i campioni d’Europa e la Dinamo Tbilisi in programma sabato 18 febbraio alle 19:30. È il frutto della collaborazione tra la squadra campione d'Europa e la Rari Nantes Imperia che porterà un grande evento internazionale nella vasca appena riaperta dopo i lavori di riqualificazione. Il match, valido per l’ottava giornata del gruppo A, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport.

I biglietti dell’evento saranno acquistabili da martedì 7 febbraio presso la segreteria della piscina Cascione ad Imperia. Al costo di 10 € per il ticket intero mentre per i bambini, fino a 7 anni compiuti, il costo dell’ingresso sarà ridotto a 5 € e si possono prenotare al 0183-650353

“Partite così prestigiose sono una bella vetrina e consentono di avvicinare tante persone alla pallanuoto. Uno sport di sacrificio che necessita di grande impegno per ottenere risultati - commenta entusiasta Matteo Gai, direttore generale Rari Nantes Imperia -. Per tutto il mondo giallorosso è un grande onore poter collaborare con la Pro Recco, riconosciuta unanimamente la società più prestigiosa della disciplina. Per tutta la città di Imperia sarà un gala dello sport, grazie all’arrivo della Champions League ed alla presenza di una emittente importante come Sky che trasmetterà l’evento in diretta dalla nostra rinnovata piscina. Ammirare dal vivo in campioni in carica sarà uno stimolo ulteriore per i nostri giovanissimi e, chissà, coinvolgere nuovi appassionati del domani. Una bella immagine per il nostro impegno quotidiano verso uno sport che sia sempre sano, pulito e con valori importanti”.

"Siamo onorati di proseguire il nostro percorso europeo in una vasca storica del nostro sport e al fianco di una società, la Rari Nantes Imperia, che dimostra da sempre passione ed entusiasmo nell'alimentare la passione e l'amore per la pallanuoto, un impegno che si manifesta ogni giorno nell'attività di dirigenti e tecnici sempre in prima linea anche in questi anni così complicati - le parole del presidente della Pro Recco Maurizio Felugo -. Il progetto della Champions itinerante che ci ha portato negli anni a giocare in tutta Italia, da Milano a Torino, da Bologna a Firenze, ha proprio questo obiettivo: permettere ai più giovani di entrare a contatto con i nostri campioni: vedere dal vivo una partita di Champions League è un'esperienza unica di crescita che permette loro di nutrire l'attaccamento per questo sport. Sono convinto che la città di Imperia risponderà come al solito presente e la spinta che ci darà il pubblico sarà energia vitale in questa fase decisiva della nostra stagione".