Dopo la consueta due giorni ecco il bilancio del fine settimana del rugby targato Imperia

Dopo la consueta due giorni di rugby giocato o, meglio ancora, appreso, in provincia di Imperia si fa bilancio.

Bella pagina di sport vero e allegro sabato 11 febbraio in quel del “Pino Valle” di Imperia, con il concentramento di minirugby, dagli under 7 agli under 11. Presenti sette società e una moltitudine di piccoli atleti con allenatori e accompagnatori. Fa ancora un po’ freddo, per la Liguria, ma il Pino Valle regala sempre scampoli di sole duraturi per le ore centrali della giornata. Così c’è spettacolo, con una bella moltitudine di presenze persino tra i più piccoli. A livello under 11 si notano già giocate e pressioni di una certa caratura, con un buon dispiegamento in campo. Spicca certo la scuola dell’area a Ponente di Genova, mentre la forza dei numeri è quella della società locale. Non mancano le squadre miste, dato che lo spirito del rugby è giocare, sempre e comunque. I calzettoni dei piccoli giocatori individuano la provenienza, seguendo lo stile della storica e gloriosa squadra internazionale ad inviti, i “Barbarians”. Grande lavoro per la club house, che come sempre ha retto l’impatto con impegno e qualità. Le fotografie dei sughi e delle preparazioni allettavano il gusto fin dalla mattina.

Alle 14.30 di sabato, ancora spazio al rugby delle pagine belle con il primo incontro conoscitivo e formativo nell’ambito del progetto RugbYabile, condotto da Imperia Rugby e Union Rugby Riviera con la polisportiva Integrabili di Sanremo. Si presentano almeno una quindicina di ragazzi e ragazze con diverse abilità. I tecnici Ardoino, Nunziata, Borca, Reitano e Gandolfi si impegnano subito nell’insegnamento di alcune abilità (skills), con semplici esercizi che suscitano entusiasmo e vengono condotte a termine con profitto. La palla ovale è sempre tra le mani dei nuovi arrivati e c’è sinergia con gli educatori accompagnatori dei ragazzi. Ancora una volta la club house sarà scenario per le considerazioni di fine giornata.

La domenica è stata meno positiva in termini di risultati per la Union Rugby Riviera. La Seniores cade a Genova con il CUS/B. Non segna un punto, ma non è una débacle. C’è del lavoro da fare e, al netto di una classifica che comunque non è da ultimo posto, si può cercare di programmare un finale di stagione con qualche vittoria e consolidare un programma pluriennale per il futuro. La under 19 e la under 17 perdono sul terreno amico, in modo diverso. La 19 manca senza dubbio di numeri e non c’è confronto, al momento, con i primi della classe del Monferrato. Indubbiamente combattuta la partita della under 17, che perde di una meta, di fatto, rispetto alla principale squadra del capoluogo regionale. C’è il gruppo, però, c’è la voglia, la combattività e sovente anche il risultato. Il futuro sembra avviato in tal senso.

SERIE C LIGURIA/PIEMONTE POULE 1 (IV di ANDATA) COPPA MARE E MONTI –

Alessandria – Amatori Genova 5/78

CUS Genova/B – UR Riviera 32/0

Lions Tortona – CUS PO 34/33

CLASSIFICA: CUS Genova punti 19, Tortona 14, Amatori Genova 12, CUS PO 11, UR Riviera 6, Alessandria punti 0.

UNDER 19 GIRONE 1 (VIII GIORNATA) dom. h. 12,30

UR Riviera – Unione Monferrato 5/115

Moncalieri – Pro Recco 10/47

NRG Collegno – Amatori Genova (n.d.) **

Biella – VII Torino 8/12

U.R.P. Alessandria in sosta

CLASSIFICA: Unione Monferrato (*) punti 35, VII Torino (*) 29, Biella (**) 21, Pro Recco (**) 20, Moncalieri 14, Amatori Genova (*) 12, UR Riviera (*) e U.R.P. Alessandria 3, NRG Collegno (*) - 3.

(*): gare in meno

(**): attesa esito Giudice sportivo

UNDER 17 TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (III di RITORNO)

UR Riviera – CUS Genova 19/24

Savona – Province dell’Ovest/B . (n.d.) **

CLASSIFICA: CUS Genova punti 34, Province dell’Ovest/B 13, U.R.P. Alessandria 10, Savona ed UR Riviera punti 8.

(**): attesa Giudice sportivo