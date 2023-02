Calcio femminile, Sanremo Ladies imbattibili: le ragazze sconfiggono il Vado

Settima vittoria consecutiva per le Sanremo Ladies, che ieri sono riuscite a sconfiggere, fuori casa, il Vado, per 2-1, durante la partita valida per la settima giornata del campionato di eccellenza di calcio femminile.

Sette su sette perciò per le ragazze, guidate da mister Ivan Busacca, che sono riuscite a vincere grazie al gol di Elisa Cerato e ad un autogol del difensore centrale del Vado. Le matuziane conquistano così la vetta della classifica, con 21 punti, distanziandosi dal Vado. Un risultato straordinario per le Ladies del presidente Simone Ricci, che commenta: “Grande prova, ieri, fuori casa contro il Vado. Dopo diverse sconfitte contro il Vado, le Ladies hanno finalmente vinto, in una partita cruciale della stagione, lo scontro diretto fuori casa che ha permesso di distaccare le avversarie e diventare campioni d'inverno. La partita di ieri è frutto del lavoro della società sul mercato e di mister Busacca che ha saputo amalgamare il gruppo tra conferme e nuove giocatrici trovando la quadra giusta in campo. Domenica si torna finalmente a casa giocando nel nuovo bellissimo campo di Pian di Poma dove affronteremo l'Albenga”.

Le Sanremo Ladies torneranno in campo domenica prossima alle 17.30 per affrontare l'Albenga.