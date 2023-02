Arti Marziali: un weekend straordinario per una cinquantina di atleti di tutta la provincia a Diano Marina (Foto)

Si sono riuniti sabato scorso, al Pala Canepa di Diano Marina, circa 50 giovani atleti dai 6 ai 9 anni da tutta la provincia di Imperia (karate FIJLKAM) per condividere un piacevole momento di confronto ed aggiornamento sui programmi dell’attività giovanile, grazie alla preziosa collaborazione di tutti i tecnici federali presenti si è svolto un lavoro altamente formativo tra passione, sorrisi e qualche novità.

Gli insegnanti hanno avuto la possibilità di confrontarsi professionalmente ed aiutare i piccoli atleti nell’apprendimento delle novità proposte, si è passati poi ad un momento di gara simulata nelle prove previste dal progetto FIJLKAM. Il pomeriggio, super produttivo per i bimbi dai 6 ai 9 anni, in uno spazio eccellente nella nostra provincia, ha visto lo svolgimento sperimentale dei TEM (test di efficienza motoria) nell’ambito programmatico dei Centri Coni, che ricordiamo essere un progetto di rilevanza nazionale.

Ieri alcuni agonisti DKD sono approdati alla seduta CTR di Genova, allenamento della rappresentativa ligure FIJLKAM, che gli ha visti impegnati in un appuntamento importante per testare il grado di preparazione. Per completare il fine settimana, nel pomeriggio di ieri i dianesi hanno fatto tappa a Torino per una gara interregionale promozionale, utile a rifinire la condizione in vista degli imminenti impegni internazionali WKF di fine aprile.