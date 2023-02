Arti Marziali: ottime prestazioni degli atleti dello Tsukuri Judo Ventimiglia al 'Memorial Koike' (Foto)

Nuove ottime prestazioni, ieri per lo Tsukuri Judo Ventimiglia, che ha nuovamente dimostrato di essere sulla strada giusta. Brillanti prestazioni al Memorial Koike, manifestazione che ospita ogni anno più di 500 atleti provenienti da tutta Europa.

Il club si è presentato con un ristretto numero di atleti, vista la formula di gara, portandone 13 e con un bottino di medaglie oltre ogni previsione. Oro per: Viola Trucchi, Francesco Politi, Gabriele Catassi, Antonio Mancarella, Riccardo Croesi e Simone Catassi. Argento per: Gabriele Morese, Andrea La Fata e Marcell Rossi. Bronzo per: Federico Catassi, Samuele Vaccaro e Francesco Sanso.

A un passo dal podio Andrea Morsia e Marco Franzè che, perdendo la finale per il terzo posto, si classificano quinti. A fine giornata lo Tsukuri Judo Ventimiglia si è aggiudicato il terzo posto nella classifica per società.

“Noi cerchiamo di fornire tutto l’aiuto necessario ai nostri allievi - spiega il direttore tecnico Cristian Di Franco - insieme a Riccardo Biamonti, Simone Catassi, Mauro Morsia, Sandro Riotto e Fernand Capizzi seguiamo i nostri ragazzi di tutte le età, dai pre-agonisti ai master, fornendo loro una formazione a 360 gradi nell’affrontare le competizioni e anche un po’ la vita. Ho sempre sostenuto che lo sport fatto in un ambiente sano dove traspare chiaramente passione per una disciplina sia di grande aiuto per la formazione di una persona. Un esempio che faccio sempre ai miei ragazzi e che nello sport come nella vita senza impegno e sacrifici non si ottiene nulla. Ad aprile saremo presenti al grande stage nazionale dello Csen, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni del quale sono vice coordinatore nazionale del settore Judo che come ogni anno grandi nomi del panorama europeo calcheranno il tatami per mostrare metodi di allenamento e strategia sulla lotta e la difesa personale, oltre all’aggiornamento tecnico che ci aiuta a formare al meglio i nostri allievi”.