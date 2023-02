Imperia, la candidatura di Laura Amoretti spacca il Pd. Quesada: “Chi divide il centrosinistra spiana la strada a Scajola” (video)

La candidatura "unitaria" di Laura Amoretti alle amministrative di Imperia spacca il Pd. Per il segretario cittadino dei Dem Massimiliano Cammarata “la città ha bisogno di rinnovamento, nelle persone, nel modo di operare, nel modo di gestire la pubblica amministrazione”.

Infuocata conferenza stampa stamattina nella sede del Pd a Imperia del segretario provinciale dem Christian Quesada, del segretario cittadino Massimiliano Cammarata, affiancati dai consiglieri comunali Fabrizio Risso ed Enrica Chiarini e dal segretario provinciale dei giovani democratici Jole Corigliano.

La scelta di candidare Laura Amoretti, infatti, ha generato malumori e attriti. I dissidenti, guidati da Domenico Abbo, Riccardo Giordano e Antonio De Bonis affilano le armi non l’hanno presa bene e a 4 mesi dal voto si manifestano turbolenze che potrebbero aver strascichi importanti in seno al Pd.

“È chi spacca il fronte che favorisce il sindaco uscente", dice Quesada che prosegue "La fotografia politica oggi è ben diversa, la stragrande maggioranza del partito si è espressa per la Amoretti. A conti fatti almeno 17 componenti su 24. La Amoretti è in grado di dimostrare di essere la reale alternativa. Ad Abbo, tuttavia, mandiamo un segnale distensivo. Diciamo che su questa vicenda si potrebbe anche aprire un confronto, un dialogo. La sua adesione è stata chiesta più volte, ma se dobbiamo dirla tutta non c'è stato il suo assenso. Deve essere chiaro poi che De Bonis non ha mai sostenuto Guido Abbo. Il suo candidato ideale era Enrico Lauretti. In questo momento possiamo dire di essere alternativi a Claudio Scajola. La candidatura di Abbo era pretestuosa”.

Massimiliano Cammarata aggiunge: “Sostenere Ivan Bracco? Avrebbe spaccato il tavolo prima ancora di pronunciare il suo nome pur non essendoci preclusioni da parte nostra. Tuttavia non escludiamo di poter continuare a lavorare con lui”.

Fabrizio Risso, capogruppo Pd in consiglio comunale: "In questi cinque anni la nostra è stata un’opposizione ferma ma costruttiva. Abbiamo dato il nostro contributo in termini migliorativi. Penso alle tematiche sanitarie, punto nascite, Aurelia bis, porto turistico e Ciclabile. Chi ci critica, questo deve essere chiaro, non ha portato alcun contributo politico".

Enrica Chiarini, consigliere: "L'opposizione costruttiva? Non si fa con pretesti, ma giorno per giorno”.

Jole Corigliano, segretario Giovani Democratici conclude: "Nel nostro partito ci sono anime differenti, ma siamo uniti nel vedere il futuro della città guidata da Laura Amoretti".

Per quanto riguarda gli altri centri in cui si terranno le elezioni, Bordighera, Ventimiglia e Vallecrosia è stata confermata l'alleanza con i socialisti che sarà sancita dal direttivo provinciale del Pd in programma mercoledì sera.