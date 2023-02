Bajardo: per inaugurazione stagione 2023 della Biblioteca Comunale, il ritorno del Codice Giribaldi e gli stemmi di Antonio Rubino (foto)

La Biblioteca Comunale di Bajardo ‘Il Tiglio’ ha inaugurato la stagione 2023.



“La programmazione del consueto incontro con gli autori di ‘Profumo di carta’ – spiega l’Assessore al turismo e cultura Daniela Martini - riprende, ogni seconda domenica del mese, con incontri intitolati ‘La Biblioteca incontra...’. Quello di domenica 12, che si è tenuto nella sala di lettura all'interno del palazzo municipale, ha ospitato Freddy Colt, studioso, musicista ed editore sanremese, nonchè gradito concittadino di noi bajocchi".

"L'incontro è stato dedicato alla presentazione del libro chiamato ‘Codice Giribaldi’ con gli stemmi di Antonio Rubino che lo arricchiscono, curato dallo stesso Freddy Colt. La storia del Codice è molto curiosa, legata alla scoperta, fatta qualche anno fa dall'autore, di un inedito manoscritto di poesia matuziana acquisito dall'Accademia della Pigna e successivamente edito in copia anastatica. Incredibilmente Freddy ha ritrovato una copia, sempre manoscritta dallo stesso Giribaldi, conservata nella biblioteca Il Tiglio del Comune di Bajardo tra gli scaffali dedicati alla cultura ligure e concessagli dal Comune per fare gli opportuni raffronti con il testo ritrovato dall'Accademia. L'incontro ha celebrato quindi il ‘ritorno del manoscritto nella sua sede originale’ con il racconto del ritrovamento e il raffronto fra i due originali. Bajardo ne è orgogliosa anche perché Antonio Rubino, l'illustratore del testo ritrovato, ha vissuto molti anni nel paese, fino a concludere la sua vita nel borgo stesso, in mezzo ai boschi e alle leggende che tanto amava e che ha raccontato nei suoi testi. L'iniziativa ha avuto molto successo ed è stata di buon auspicio per i prossimi incontri”.

La rassegna ‘Profumo di carta’ proseguirà domenica 12 marzo con la ‘Passeggiata dedicata ai cercatori di nuvole con i piedi ben saldi per terra’, passi e chiacchiere tra natura e clima che cambia, curata dalla guida escursionistica Antonella Piccone e dal meteorologo Giovanni Nebbia di ‘The meteo Meniak’.