Incontri online: è facile o difficile?

Quando ti registri per la prima volta su un'app di appuntamenti, hai una piacevole premonizione sul fatto che molto presto avverrà il fatidico incontro, quello che hai sognato per così tanto tempo. Dopotutto, gli sviluppatori ti promettono algoritmi unici che permettono la combinazione di due profili di persone e altre funzionalità eccellenti. In aggiunta, le numerose storie di appuntamenti online andati a buon fine non fanno che alimentare la fiducia nel successo.

Tuttavia, passa un giorno, una settimana, un mese, un anno... e “quella” persona non arriva mai. Le ricerche si trasformano in una routine e la routine porta a un grave esaurimento (burnout). Potresti arrivare a credere che la colpa sia la tua e che invece gli altri possano facilmente trovare l’amore, mentre tu cerchi ancora e ancora senza successo di fare nuove conoscenze con la speranza che abbiano un seguito. Ma la realtà è un’altra. Secondo una recente ricerca, circa il 78% degli utenti di app di appuntamenti si sente emotivamente stanco, anche se inizialmente erano molto motivati ed entusiasti.

Perché gli incontri online e il burnout sono legati tra loro

Sembrerebbe che gli sviluppatori di app di appuntamenti stiano facendo tutto il possibile per rendere il processo di ricerca della persona giusta il più coinvolgente possibile. Tutti questi swipe (passaggi a destra e a sinistra), match (combinazione tra persone), questionari con domande inusuali dimostrano che qui viene usata la tecnica della ludicizzazione per coinvolgere gli utenti. Ma prima o poi questo procedimento diventa noioso e ripetitivo, si trasforma in una routine e allo stesso tempo diventa un'abitudine. Le persone accedono alle applicazioni di incontri online tutti i giorni, nonostante non credano più nel loro successo.

Uno dei motivi principali del burnout sui siti di incontri è la durata del processo. Dedichi molto tempo alla registrazione e alla compilazione di un profilo, a un questionario, a scorrimenti a destra e sinistra, visualizzazioni del profilo, messaggi di testo e simili. Alcune persone trascorrono 2-3 ore ogni giorno su app di appuntamenti, ma anche questo non garantisce loro il successo.

Come fare conoscenza su Internet evitando di arrivare all’esaurimento in un paio di giorni o settimane?

Se senti che stai iniziando a stancarti degli appuntamenti online e ancora non hai il risultato sperato, ti consigliamo di cambiare prima di tutto l'approccio. Ad esempio, invece di un sito classico o di un'app di appuntamenti, utilizza la chat video. Lo speed dating in chatroulette è un'opportunità per comunicare immediatamente con nuove persone tramite collegamento video, senza perdere tempo in una lunga registrazione, o compilando un profilo e così via. Un clic — ed ecco un nuovo interlocutore casuale. Comodo e veloce!

Per coloro che non sanno quale chat video casuale scegliere, possiamo dare alcuni consigli:

Tinychat

Chatrandom

Chathub

Videochat IT

Ti consigliamo di scoprire prima cosa offre esattamente questa o quella chat. Perché molte piattaforme nascondono funzioni e caratteristiche tecniche interessanti dietro le funzionalità di base standard di chatroulette. Ad esempio, in Chatrandom ci sono chat room tematiche di interesse per più partecipanti. Videochat italiana ha un traduttore di messaggi integrato perfettamente funzionante e Tinychat, invece di conversazioni faccia a faccia, offre un diverso formato di comunicazione: trasmissioni video a un pubblico ampio.

È dimostrato che gli appuntamenti nelle roulette di chat video sono più semplici, più veloci e spesso anche più di successo rispetto ai soliti siti e app di incontri e se finora hai ignorato questo formato per un motivo o per l'altro, ti consigliamo vivamente di provare. Ti piacerà sicuramente!

A cosa portano la stanchezza emotiva e il burnout

Per cominciare, è importante imparare a determinare che stai vivendo un esaurimento emotivo. E questo in realtà non è sempre facile. Una persona che si trova a un punto di non ritorno, potrebbe ignorare deliberatamente questo problema non prestando l’attenzione dovuta.

Ci sono diversi segni che indicano di essere arrivati a un punto di non ritorno:

Ti senti sopraffatto

Non hai alcuna spinta verso nuove possibili conoscenze

Ti senti solo e questa sensazione va a intensificarsi

Diventi irritabile quando qualcuno viola i tuoi confini personali

La tua personalità online è sempre più diversa dalla tua personalità nella vita reale

La stanchezza emotiva è una cosa piuttosto pericolosa, anche se a prima vista potrebbe non sembrare così. Più cresce, più evidenti diventano le conseguenze: demotivazione, diminuzione dell'autostima, aggressività verso gli altri, stati depressivi, insonnia e molto altro. Se allo stesso modo una persona continua a dedicare molto tempo alle app di appuntamenti mese dopo mese e anno dopo anno, sviluppa gradualmente l’idea che la solitudine sia una condizione del tutto normale e che non si abbia davvero bisogno di nessuno. Gli appuntamenti online, a quel punto, diventano solo un modo per passare il tempo.

Tuttavia, in realtà, tutto quanto sopra è solo la punta dell'iceberg. Secondo l'esperta di appuntamenti Ness Cooper, una delle principali cause di esaurimento negli appuntamenti online è la creazione di un'immagine fittizia, un certo personaggio, che si sostituisce alla tua vera persona durante la conoscenza di altri utenti.

Quasi tutte le persone abbelliscono leggermente la propria personalità su Internet per essere più attraenti e interessanti agli occhi dei potenziali partner. Non c'è niente di sbagliato in questo, ma a volte le cose vanno fuori controllo. Allo stesso tempo, più a lungo cerchi senza successo di iniziare una relazione, più attivamente modifichi il tuo alter ego nella speranza di attirare finalmente l’attenzione di qualcuno. Questo può andare avanti per settimane, mesi o addirittura anni, e ad un certo punto, ti rendi improvvisamente conto che nella tua "personalità di Internet" non è rimasto nulla di te reale e questo ti rende ancora più depresso. Secondo i sondaggi, circa l'82% dei nostri contemporanei vorrebbe essere più onesto su Internet, ma in realtà, si continua a mentire su molti aspetti.

Qui torniamo di nuovo alle chat roulette, dove è fisicamente impossibile riscrivere completamente la propria immagine. Dopotutto, qui tu e il tuo interlocutore vi vedete, vi ascoltate, valutate il modo di comunicare, ecc. ma, soprattutto, comunicate con una persona reale e non in modo immaginario.

Forse dovresti semplicemente rimuovere tutte le app di appuntamenti dal tuo telefono?

Sembrerebbe che questa sia la soluzione più semplice ed efficace. Basta disinstallare tutte le app di appuntamenti e dimenticarsene, tornando alla vita normale. È solo che nella realtà è un po' più complicato. Come dice il già citato Ness Cooper, non dovresti eliminare completamente le applicazioni. Sarebbe più corretto stabilire per te stesso un certo periodo di tempo per il loro utilizzo. Ad esempio, non più di 20-30 minuti al giorno.

Il fatto è che l'uso di qualsiasi sito e applicazione di incontri diventa una routine. Come ogni cattiva abitudine, nel tempo diventa coinvolgente e da dipendenza. E se questa abitudine viene semplicemente interrotta da un momento all’altro, il periodo di "riabilitazione" può essere molto difficile. Pertanto, non dovresti abbandonare completamente i servizi gli appuntamenti online. Prova semplicemente a dedicar loro meno tempo e invece passare il tuo tempo libero alla comunicazione in chatroulette o ad altre cose che ti interessano.

L'importante è non trasformare gli appuntamenti online in una routine. Una volta che ti senti dipendente, devi ripensare seriamente al tuo approccio nei confronti dei servizi di incontri, ripensare la tua strategia, stabilire dei limiti per te stesso e trovare modi alternativi per trovare il tuo amore online. Spero che siamo stati in grado di aiutarti un po' su questo tema.