Con la versione rimasterizzata in studio di “Credi sempre in te” continua la scalata musicale di Dafne D

La carriera stessa di Dafne D, iniziata sul noto sito di karaoke Smule e poi esplosa in un successo senza pari sui social, è la prova di quanto sia importante non smettere mai di credere nei propri sogni, avere delle ambizioni, porsi delle mete e lavorare duro per riuscire a raggiungerle, anche quando all’inizio sembra impossibile. “Anche se il mondo non ti vede/e corri contro il vento e il sole/il tuo obiettivo non lasciarlo mai” è, infatti, l’esortazione che in “Credi sempre in te” la cantante rivolge ai propri fan. Il tono è quello schietto e diretto a cui chi già segue la musica di Dafne D deve essere abituato e in cui gli ascoltatori alle prime armi potranno riconoscere le influenze di un certo rap contemporaneo a cui la cantante si è spesso ispirata, soprattutto nei brani più vecchi e che l’hanno consacrata da star di Smule a star dei social. Potersi rivolgere personalmente e senza peli sulla lingua ai propri ascoltatori permette alla cantante, tra l’altro, di condividere con loro alcune lezioni che deve aver imparato negli anni e frequentando un mondo molto competitivo come quello musicale. Sono lezioni come non dare troppo peso ai giudizi della gente perché non serve a niente se non ad allontanarsi dai propri obiettivi (alcuni versi di “Credi sempre in te” recitano: “quanti pensieri che ti fai sempre/ su quello che pensa di te la gente/e troppe volte vai in confusione/ se sei tu il centro dell’attenzione”). Il lavoro meticoloso sul sound e su moli altri aspetti ha reso in questa nuova versione rimasterizzata in studio di “Credi sempre in te” il messaggio più chiaro e più accattivante.