Sanremo: terminata la settimana del Festival, i ringraziamenti dell'associazione volontari matuziana

“Anche quest’anno ci siamo lasciati alle spalle l’avventura cittadina del Festival di Sanremo che, come ogni volta stravolge i tempi, le abitudini, le strade e quant’altro si possa immaginare per una città che viene invasa da una folla di lavoratori e di turisti della manifestazione come mai si può immaginare”.

Interviene in questo modo l’Associazione ‘Volontari Sanremo - Squadra Antincendi Boschivi San Bartolomeo’, che prosegue: “Tutto ciò è bellissimo, ma richiede anche un’attenzione e una disponibilità di tutti i cittadini e delle sue organizzazioni. Come in ogni situazione di possibile emergenza le associazioni cittadine di Protezione Civile, organizzate dal Centro Operativo Comunale hanno dato il loro contributo pronti ad intervenire nel caso di necessità per tutte le ore interminabili e fredde di questa settimana passata. Per fortuna tutto è andato nel migliore dei modi solo poche situazioni di troppo affollamento per le vie della città intorno al teatro Ariston”.

“Ringraziamo i nostri volontari – evidenzia l’associazione sanremese di Protezione Civile - le associazioni dei radioamatori e dei Ranger di Imperia, che hanno dato la loro disponibilità e il loro tempo per tutte le giornate e soprattutto per le lunghe nottate passate insieme per le vie della nostra meravigliosa città”.