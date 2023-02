Sanremo: successo per "Oltre il Festival" a Villa Nobel, tutti i numeri della seconda edizione (foto e video)

Si è chiusa con grande successo e il tutto esaurito di partecipazione fra artisti, ospiti vip e mondo imprenditoriale supporter dell’evento, la settimana di "Oltre il Festival" - l’innovativo format di eventi, intrattenimento e incontri ideato e gestito da Consorzio Idee Itineranti con RadioMediaset - partner esclusivo - nel prestigioso luogo sanremese di Villa Nobel.



"Una seconda edizione che ha visto pienamente confermate tutte le potenzialità della sua formula costruita nel segno dell’ospitalità, della gentilezza e della cura del dettaglio, affermando un nuovo modello di accoglienza. - commentano gli organizzatori - Per "Oltre il Festival", Villa Nobel si è trasformata in una vera e propria casa di produzione di contenuti di comunicazione, digital, social e video".

"Questi i numeri del successo: 150 giornalisti accreditati, troupe TV in rappresentanza delle maggiori testate nazionali e top content creator, nella settimana insieme ai 28 cantanti in gara e ai grandi ospiti speciali, invitati dalle 7 radio Mediaset per interviste e incontri live. Fiore all’occhiello dell’accoglienza la splendida serra di 400 mq nel suggestivo giardino di Villa Nobel, sede del Ristorante Cristal Gourmet. Ben 3mila ospiti hanno potuto apprezzare le creazioni gastronomiche dei rinomati chef, proposte in raffinati business lunch e sfavillanti dinner show sotto un tetto di stelle ad oltre" - concludono.