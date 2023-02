Istituito un fondo volontario per la protezione dei mammiferi marini nel Santuario Pelagos

L’Accordo Pelagos, firmato da Francia, Italia e Principato di Monaco nel 1999, ha istituito lo scorso anno il “Fondo Volontario Pelagos”, aggiungendo così uno strumento necessario per sostenere finanziariamente l’ambizioso nuovo Piano d’Azione Pelagos (2022-2027). In particolare, il fondo sosterrà iniziative tripartite nell’ambito delle priorità stabilite dal nuovo Piano di Gestione, sia grazie a finanziamenti supplementari dei Paesi, sia con donazioni di privati e cittadini.

Grazie al generoso contributo di Francia (Ministero della Transizione Ecologica), Italia (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e Monaco (Dipartimento della Relazioni Estere e della Cooperazione) e dell’Associazione “Nage Libre France”, nel suo primo anno di vita il Fondo Volontario Pelagos ha già ricevuto mezzo milione di euro.

I contributi volontari sono stati destinati al rafforzamento delle attività di cooperazione e al potenziamento del Segretariato permanente dell’Accordo Pelagos (Italia), allo sviluppo della comunicazione e di una strategia di fundraising per l’Accordo (Francia) e al rafforzamento della governance dell’Accordo (Monaco). Infine, il contributo dell’Associazione “Nage Libre France” è volto al co-finanziamento dell’elaborazione di una mappa relativa al rischio causato dal rumore subacqueo ai cetacei nel Santuario Pelagos.

Questi contributi iniziali al “Fondo Volontario Pelagos” confermano il serio impegno delle Parti e una rinnovata volontà di migliorare le misure di conservazione nell’unica area marina internazionale dedicata ai mammiferi marini nel Mediterraneo. Chiunque abbia a cuore la salvaguardia di balene, delfini e foca monaca e del loro prezioso ambiente, può fare una donazione in favore del Santuario Pelagos, contattando direttamente il Segretariato permanente all’indirizzo: secretariat@pelagossanctuary.org.

L'Accordo Pelagos per la creazione di un Santuario per la protezione dei mammiferi marini nel Mediterraneo è entrato in vigore nel 2002. Il Santuario Pelagos è unica area internazionale transfrontaliera dedicata alla protezione dei mammiferi marini nel Mar Mediterraneo. Si tratta infatti di un’area caratterizzata da una straodinaria biodiversità, nella quale sono regolarmente osservate otto specie di cetacei e nella quale può essere avvistata di rado anche la Foca monaca. L'Accordo è stato creato con lo scopo di migliorare la conservazione dell’ambiente marino, valutando e gestendo l'impatto dell’uomo sulle specie e sull’habitat dei mammiferi marini. Il Santuario è riconosciuto inoltre in quanto area di interesse culturale, educativo e socio-economico ed è un’“Area Specialmente Protetta d'Importanza Mediterranea” (SPAMI) riconosciuta dalla Convenzione di Barcellona e dal Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite.