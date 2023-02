Pallacanestro: il Bvc Sanremo non è riuscito a superare tra le mura amiche il Landini Lerici

Bvc Sanremo-Landini Lerici 80-91 (13-18, 22-21, 17-31, 28-21)

Bvc Sanremo: Deda 13, Tacconi Davide 30, Tacconi Daniele 4, Genovese, Tavanti 22, Dalla Rosa 11, Boero. Coach: Deda.

Landini Lerici: Benevelli 22, Spadoni 20, Rocchi 17, De Ferrari 15, Giambrocono 8, Travaglio 4, Santacroce 3, Giananti 2, Converso. Coach: Pedrini.

Nonostante gli 80 punti realizzati, il sempre incompleto Bvc Sanremo non è riuscito a superare tra le mura amiche il Landini Lerici, principalmente a causa di un cattivo approccio difensivo che ha vanificato quanto di buono fatto in attacco.

L’allenatore/giocatore Alessandro Deda: “Abbiamo giocato una partita coraggiosa, viste le difficoltà, ma in difesa siamo stati davvero pessimi. Le ottime giocate offensive, l’energia e le soluzioni che troviamo con discreta continuità in attacco vengono troppo spesso vanificate dalla scarsa capacità di difendere il nostro canestro. Serve lavorare, ma per farlo occorre allenarsi meglio e tutti insieme. Complimenti a loro che sono stati più concreti e hanno meritato di vincere”.