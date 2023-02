L'Imperia cade in casa: il Busalla si impone per 2-0, i nerazzurri costretti in 10 dall'espulsione di Virga

IMPERIA-BUSALLA 0-2

RETI: Compagnone (B) Raiola (B)

IMPERIA: Bova, Gandolfo, Bourkaa, Ravoncoli, Guida, Taddei, Virga, Giglio, Polisena, Fatnassi, Saviozzi. A disposizione: Cella, Rosa, Moro, Lanteri, Panaino, Morchio, Minasso, Ardissone. Allenatore: Bocchi

BUSALLA: Ventura, Oliva, Piccardo, Cilia, Bottino, Gottingi, Repetto, Ottoboni, Cotellessa, Compagnone, Spano. A disposizione: Costa, Erroi, Piemontese, Massone, Traverso, Maugeri, Raiola, Patti, Garbini. Allenatore: Lanzarone

Arbitro: Stefano Bogo di Oristano

Assistenti: Valerio Bonavita e Davide Mamberto di Albenga

Ammoniti: Guida (I) Giglio (I) Cilia (B)

Espulsi: Virga (I)

L'Imperia in 10 cade in casa contro il Busalla. Le reti nel secondo tempo segnate da Compagnone e Raiola.

CRONACA:

Primo Tempo

7' pericolo per l'Imperia uno, due tra Compagnone e Cotellassa il tiro di quest'ultimo finisce di poco a lato

8' punizione per l'Imperia batte Saviozzi, Guida colpisce di testa ma l'arbitro ferma il gioco per un fallo in attacco

13' tiro di Cilia alto

14' tiro di Fatnassi dal limite dell'area di poco alto sopra la traversa

18' punizione battuta da Saviozzi alto sopra la traversa

19' azione sulla destra del Busalla, Gottingi crossa ma Bova blocca il pallone

21' calcio d'angolo Saviozzi batte, Virga colpisce di testa ma il portiere è bravo a parare

27' cambio per l'Imperia esce Polisena infortunato ed entra Minasso

31' Giglio per Saviozzi il tiro finisce alto

32' azione pericolosa passaggio filtrante Cotellassa, Repetto tira ma Bova è bravo a parare

37' sugli sviluppi di un calcio d'angolo per l'Imperia la palla arriva a Giglio che tira dal limite dell'area ma il pallone viene bloccato dal portiere

44' ammonizione Guida

47' fine primo tempo

Secondo Tempo

cambio per il Busalla esce Oliva entra Erroi

2' cross di Virga presa bassa del portiere del Busalla

4' tentativo di Minasso dal limite dell'area ma il portiere la para

5' goal Busalla su punizione battuta da Compagnone

9' ammonizione Giglio

11' ammonizione Ottoboni

13' cambio Imperia Fatnassi per Ardissone

17' Busalla cambia Spano per Raiola

24' ammonizione Virga

27' secondo giallo per Virga per proteste e viene espulso

28' goal Raiola Busalla

30' ammonizione Cilia

33' Minasso cross alto sopra la traversa

35' Raiola tenta il goal ma Bova lo para facilmente

37' Cotellessa esce ed entra Traverso

47' cambio Repetto per Patti