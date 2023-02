Calcio, Imperia. Bocchi si dimette dopo il ko con il Busalla: "Società compatta solo nel criticare il mio operato" (Video)

Le dimissioni di Gian Luca Bocchi non appaiono come un fulmine a ciel sereno. In settimana i tam tam da Imperia lasciano presagire scossoni forti in caso di sconfitta con il Busalla, cosa che è avvenuta oggi pomeriggio.

"Scendo dalla nave, l'avrei fatto indipendentemente dal risultato odierno, ma è logico che avrei preferito salutare con una vittoria - spiega l'ormai ex tecnico nerazzurro - negli ultimi giorni ho visto cose che non mi sono piaciute e che non condividevo. La società non è cementata, l'unico punto su cui sono stati d'accordo è la critica sul mio operato".